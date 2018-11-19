Грипп пришел в Харьков: официальная статистика

Впервые с начала эпидемического сезона у одного из заболевших лабораторные исследования показали вирус гриппа типа А.
В период с 12 по 18 ноября гриппом и острыми респираторными инфекциями (ОРИ) в Харькове заболели 3705 человек, в том числе 2150 летей до 17 лет. По сравнению с предыдущей неделей произошел рост заболеваемости на 32,5%, в том числе среди детей - на 14,7%. Превышение показателя эпидемического порога не отмечается.
В области вирусы сразили 6484 человека, из них 3875 – дети в возрасте до 17 лет. Уровень заболеваемости характеризуется как низкий. При этом по сравнению с предыдущей неделей произошел рост количества заболевших 30,0%, в том числе детей – на 19,7%.
Госпитализированы 199 человек, из них 148 детей
При проведении лабораторного обследования 120 больных с подозрением на грипп и ОРВИ положительные резульаты у 46 человек. Впервые с начала эпидемического сезона у одного человека обнаружен вирус гриппа типа А. У 47,8% больных выявлен вирус парагриппа, у 34,8% - РС-вирус и у 15,2% – аденовирус.
По состоянию на 19 ноября привито против гриппа 5719 человек.
День идеально подходит как для проведения важных мероприятий, так и для рутинных дел. Единственное «но»: старайтесь поменьше попадаться на глаза начальству.
Небо затянет облаками, порывы ветра усилятся до 15-24 м/с. Существенных осадков синоптики не ожидают.
Праздник пришел с Кариб: впервые его отпраздновали в 1999 году жители Республики Тринидад и Тобаго.
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