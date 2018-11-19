19.11.2018 19:45

Харьковские медики оказали помощь 7 боксерам и госпитализировали 5-участников турнира во Дворце спорта «Локомотив»

В течение пяти дней сильнейшие боксеры нашей страны боролись за престижный титул «Чемпиона Украины». Харьковские медики обеспечили максимальную безопасность спортсменам.



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«Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф» Харькова обеспечил усиленную поддержку сильнейшим боксерам Украины на прошедшем во Дворце спорта «Локомотив» Чемпионате Украины по боксу среди мужчин. «В течение пяти дней лучшие боксеры нашей страны боролись за престижный титул «Чемпиона Украины»» - подчеркивается на официальной странице медиков.

Именно по результатам нынешнего чемпионата будет сформирован состав Национальной сборной Украины, который будет представлять нашу страну на Олимпийских играх 2020

Традиционно медицинское обеспечение участников этого спортивного мероприятия было положено на бригады экстренной медицинской помощи.

За время проведения за медицинской помощью обратились 7 участников соревнований, из которых 5 были госпитализированы с различными травмами: 2 - в ОКБ, 2 - к ЛШНМД, 1 - в ГКБ 14.

2 участникам соревнований медицинская помощь была оказана на месте.