21.11.2018 15:40

Что делать харьковским школьным медсестрам - особенности реформирования НУШ (ФОТО)

Педагоги и медработники города приняли участие в научно-практической конференции по вопросам медицинского обеспечения школьников



://kharkivosvita.net.ua

На базе ГУ «Институт охраны здоровья детей и подростков АМН Украины» состоялась научно-практическая конференция «Актуальные вопросы физиологии, патологии и организации медицинского обеспечения детей школьного возраста и подростков. Настоящее и будущее подростковой медицины ».

Принять участие в мероприятии смогли представители управлений образования администраций районов города и учреждений общего среднего образования - ответственные за организацию медицинского обслуживания учеников.

Во время мероприятия, проводимого с участием ученых, представителей Департамента образования и здравоохранения Харьковского городского совета, обсуждены вопросы медицинского обслуживания подростков в условиях реформ систем образования и здравоохранения.

Для участников конференции состоялись также мастер-классы «Гиперактивность у детей школьного возраста», «Медико-психологическое сопровождение учащихся учреждений общего среднего образования в условиях интенсификации их учебной деятельности», «Дети с сахарным диабетом в школе» и др.