Что делать харьковским школьным медсестрам - особенности реформирования НУШ (ФОТО)

Педагоги и медработники города приняли участие в научно-практической конференции по вопросам медицинского обеспечения школьников
На базе ГУ «Институт охраны здоровья детей и подростков АМН Украины» состоялась научно-практическая конференция «Актуальные вопросы физиологии, патологии и организации медицинского обеспечения детей школьного возраста и подростков. Настоящее и будущее подростковой медицины ».
Принять участие в мероприятии смогли представители управлений образования администраций районов города и учреждений общего среднего образования - ответственные за организацию медицинского обслуживания учеников.
Во время мероприятия, проводимого с участием ученых, представителей Департамента образования и здравоохранения Харьковского городского совета, обсуждены вопросы медицинского обслуживания подростков в условиях реформ систем образования и здравоохранения.
Для участников конференции состоялись также мастер-классы «Гиперактивность у детей школьного возраста», «Медико-психологическое сопровождение учащихся учреждений общего среднего образования в условиях интенсификации их учебной деятельности», «Дети с сахарным диабетом в школе» и др.
Во всех сферах – от работы до личной жизни – во главу угла будут поставлены желания, а не рассудок, так что противостоять соблазнам будет очень трудно.
В Харькове день и вечер будут ясными, придя на смену пасмурному утру. Без существенных осадков. На дорогах местами гололедица.
Праздник отмечается с 2014 года в честь начала в этот день двух революций: Оранжевой революции (2004 года) и Революции Достоинства (2013 года).
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