Главная Новости Медицина Что делать харьковским школьным медсестрам - особенности реформирования НУШ (ФОТО)
21.11.2018  15:40   

Что делать харьковским школьным медсестрам - особенности реформирования НУШ (ФОТО)

Педагоги и медработники города приняли участие в научно-практической конференции по вопросам медицинского обеспечения школьников


://kharkivosvita.net.ua

На базе ГУ «Институт охраны здоровья детей и подростков АМН Украины» состоялась научно-практическая конференция «Актуальные вопросы физиологии, патологии и организации медицинского обеспечения детей школьного возраста и подростков. Настоящее и будущее подростковой медицины ».

Принять участие в мероприятии смогли представители управлений образования администраций районов города и учреждений общего среднего образования - ответственные за организацию медицинского обслуживания учеников.

Во время мероприятия, проводимого с участием ученых, представителей Департамента образования и здравоохранения Харьковского городского совета, обсуждены вопросы медицинского обслуживания подростков в условиях реформ систем образования и здравоохранения.

Для участников конференции состоялись также мастер-классы «Гиперактивность у детей школьного возраста», «Медико-психологическое сопровождение учащихся учреждений общего среднего образования в условиях интенсификации их учебной деятельности», «Дети с сахарным диабетом в школе» и др.

 

Источник:   Департамент образования ХГС
 Тэги:  реформа, харьков, медсестра, работник, нуш, среднее образование, лечение
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
25.10 Власть Реформированное Восточное управление харьковских фискалов «вышло в люди» (ФОТО) 25.10 Медицина На время осенних каникул большинство заболевших, которые обратились в первичное звено медпомощи - подростки 24.10 Экономика и промышленность Представители торговых рядов Барабашово, через Общественный совет, смогут реформировать региональную налоговую (ФОТО)
 
 

Видео

Харьков будет защищать права предпринимателей рынка "Барабашово"
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2018 Городской Дозор
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 