22.11.2018 15:49

Корь не ослабляет хватку: число заболевших продолжает расти

Оперативные данные по заболеваемости корью.



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Как сообщает Областной лабораторній центр, за прошедшую неделю (15.11.2018 - 21.11.2018) зарегистрировано 7 случаев кори, из них среди детей до 17 лет - 4.



С 01.01.2018 по состоянию на 21.11.2018 в области зарегистрировано 508 случаев кори, из них 248 (48,8%) дети. Летальные случаи не зарегистрированы.



Наибольшее количество больных зарегистрировано среди жителей г.. Харькова и Харьковского района - 209 и 163 человека соответственно.



Уровень заболеваемости корью расценивается как высокий (интенсивный показатель составляет 18,92 на 100 тыс. Населения).



По социальным группам населения распределение больных следующий: неработающие - 23,8%, учащиеся общеобразовательных школ и школ интернатов - 21,7%, неорганизованные дошкольники - 19,5%, рабочие промпредприятий, транспорта и другие - 10,0%, медицинские работники - 8,1%, дети, посещающие дошкольные учебные заведения - 5,1%, служащие - 2,9%, студенты высших учебных заведений - 3,1%, работники сельского хозяйства, пищевой промышленности, дошкольных и учебных заведений - 2,2 %, учащиеся техникумов и ПТУ - 1,8%, дети детских домов - 1,4%, пенсионеры - 0,4%.



Обращаем внимание, что удельный вес привитых среди заболевших составила 62,8% (319 человек), в том числе по причинам отказа и отсутствия данных о прививках - 86,5% (276 больных). Анализ заболеваемости привитых (189 человек) свидетельствует, что 73 больных (38,6%) имеют только одну прививку.



Почти в 60,0% больных диагноз кори подтвержден лабораторно.



Зарегистрировано 25 вспышек кори, 24 из которых локализованы в пределах инкубационного периода, в 1 - противоэпидемические мероприятия продолжаются.