Главная Новости Медицина Корь не ослабляет хватку: число заболевших продолжает расти
22.11.2018  15:49   

Корь не ослабляет хватку: число заболевших продолжает расти

Оперативные данные по заболеваемости корью.


facebook.com

 Как сообщает Областной лабораторній центр, за прошедшую неделю (15.11.2018 - 21.11.2018) зарегистрировано 7 случаев кори, из них среди детей до 17 лет - 4.

 С 01.01.2018 по состоянию на 21.11.2018 в области зарегистрировано 508 случаев кори, из них 248 (48,8%) дети.  Летальные случаи не зарегистрированы.

 Наибольшее количество больных зарегистрировано среди жителей г.. Харькова и Харьковского района - 209 и 163 человека соответственно.

 Уровень заболеваемости корью расценивается как высокий (интенсивный показатель составляет 18,92 на 100 тыс. Населения).

 По социальным группам населения распределение больных следующий: неработающие - 23,8%, учащиеся общеобразовательных школ и школ интернатов - 21,7%, неорганизованные дошкольники - 19,5%, рабочие промпредприятий, транспорта и другие - 10,0%, медицинские работники -  8,1%, дети, посещающие дошкольные учебные заведения - 5,1%, служащие - 2,9%, студенты высших учебных заведений - 3,1%, работники сельского хозяйства, пищевой промышленности, дошкольных и учебных заведений - 2,2  %, учащиеся техникумов и ПТУ - 1,8%, дети детских домов - 1,4%, пенсионеры - 0,4%.

 Обращаем внимание, что удельный вес привитых среди заболевших составила 62,8% (319 человек), в том числе по причинам отказа и отсутствия данных о прививках - 86,5% (276 больных).  Анализ заболеваемости привитых (189 человек) свидетельствует, что 73 больных (38,6%) имеют только одну прививку.

 Почти в 60,0% больных диагноз кори подтвержден лабораторно.

 Зарегистрировано 25 вспышек кори, 24 из которых локализованы в пределах инкубационного периода, в 1 - противоэпидемические мероприятия продолжаются.

Источник:   Харьковский областной лабораторный центр
 Тэги:  корь, эпидемия, харьков, тревога, заболевание, дети
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
15.11 Медицина Корь в Харькове: растет количество заболевших (официальная статистика) 08.11 Медицина В Харькове зарегистрированы новые случаи заболевания корью 06.11 Медицина В Харькове может быть побит «рекорд» по заболеваемостью корью, который держался с прошлого века
 
 

Видео

Пятая годовщина Революции Достоинства: как все начиналось в Харькове
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2018 Городской Дозор
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 