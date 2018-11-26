26.11.2018 17:20

Большинство из атакованных паразитами харьковчан - дети

Государственное учреждение «Харьковский областной лабораторный центр Министерства здравоохранения Украины» опубликовал статистику паразитарной заболеваемости за 10 месяцев 2018



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Зарегистрировано 3 260 инвазированных гельминтами и простейшими. Заболеваемость регистрировалась главным образом среди детского населения, удельный вес которого в структуре паразитарной заболеваемости составляет 80,6%.

Количество лиц, пострадавших от нападения клещей, выросла на 35,9%. Взято на учет 2473 человека, из них 27,8% - дети до 17 лет.

Пораженность населения педикулезом выросла на 20,0%, выявлено 815 случаев, из которых 76,8% - дети до 17 лет.

Ухудшилась эпизоотическая ситуация по бешенству, зарегистрировано 82 случая бешенства животных против 77 в прошлом году.

Пострадало от укусов бешеными животными 156 человек, обратилось за антирабической помощью по поводу укусов животными 3 577 человек.