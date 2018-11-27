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27.11.2018  15:44   

Александр Грановский встретился с коллективом больницы им. Гиршмана

Во вторник, 27 ноября, народный депутат Александр Грановский встретился с коллективом Харьковской клинической больницы №14 им. профессора Л.Л. Гиршмана.


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Уже больше года политик отстаивает в парламенте интересы харьковчан и вместе с городской властью занимается решением вопросов, которые много лет оставались без ответов. В частности, совместная программа Благотворительного Фонда Грановского и городской власти "Пульс Харькова"  помогает систематизировать и урегулировать актуальные проблемы в медицинской сфере города.

“За последнее время я провел достаточно много встреч с различными медицинскими коллективами города, поэтому все вопросы, которые интересуют харьковских медиков, мне понятны. Чтобы об этих проблемах узнали на центральном уровне, я, в частности, инициировал проведение в Харькове выездного заседание комитета Верховной Рады по вопросам здравоохранения”, - отметил политик.

На встрече врачи затронули вопросы, касающиеся медицинской реформы,  повышения уровня оплаты труда, правовой защиты медработников, а также поделились с народным депутатом наиболее насущными проблемами медицинского учреждения.

По словам политика, такие встречи помогают выяснить накопившиеся проблемы медиков, донести их до своих коллег в Верховной Раде, перезагрузить систему подходов к местным проблемам и найти ответы на вызовы нашего времени.

“Медики передали мне большое количество просьб. Проблем накопилось много. Мы их все обработаем и постараемся помочь»,- подытожил Грановский.

Как сообщалось ранее, 14 ноября в Харькове впервые состоялось выездное заседание комитета Верховной Рады по вопросам здравоохранения, инициированное Александром Грановский.  На съезде, который прошел в Харьковской областной клинической больнице, обсудили организацию оказания помощи онкобольным, работу службы экстренной медпомощи, а также насущные вопросы в сфере охраны здоровья.

Тэги:  грановский, больница гиршмана, харьков, украина
 
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