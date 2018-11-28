28.11.2018 15:45

Харьковские клиники и институты переведены на режим военного положения – комментарии МОЗ

Министерство здравоохранения Украины совместно Министерство обороны Украины приняли совместный приказ, чтобы все защитники украинских границ и национальной безопасности при необходимости могли вовремя получить необходимую медицинскую помощь.



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Доступ гражданского населения в медучреждения Харькова и правила получения медицинской помощи в настоящее время остаются неизменными.

Кроме того, Министерство здравоохранения Украины совместно Министерством обороны Украины приняли совместный приказ , чтобы все защитники украинских границ и национальной безопасности при необходимости могли вовремя получить необходимую медицинскую помощь, в частности - в условиях военного положения. Принятие этого приказа - необходимый мера шаг, который прописывает четкий алгоритм взаимодействия обеих Минстерства и гарантирует своевременное лечение защитников.

В Харьковской области создан перечень из трех десятков учреждений здравоохранения, которые при необходимости готовы оказать необходимую вторичную (специализированную) и третичную (высокоспециализированную) медицинскую помощь защитникам. Это более двух десятков городских больниц, госпитали, диспансеры, а также десяток институтов различного профиля Национальной академии медицинских наук.

Из 8715 больничных коек в стационарах харьковских больниц, приказом для военных зарезервировано 2160 коек.

Из них по хирургическому профилю зарезервировано 490 общехирургических и 230 травматологических мест. 80 коек зарегистрировано для нейрохирургической помощи и десяток для «сердечников». Кроме того 35 коек зарезервировано для челюстно-лицевых хирургов

Учитывая зимний сезон, для потенциальных пострадавших зарезервировано 770 общетерапевтических мест и 220 неврологических.

Для особых «случаев» предусмотрено 100 психиатрических мест. Учитывая сложность полевой обстановки для военных зарезервировано 60 изолированных мест инфекционного профиля.

8 специализированных харьковских медицинских институтов предоставят для нужд армии резерв в 150-200 коек для специализированной медицинской помощи каждый.

В этих заведениях военнослужащие сил обороны смогут пройти лечение и реабилитацию, а после получения медицинской помощи - военно-врачебной экспертизе.

В то же время, здесь создан резерв профильных коек для приема военных, запасы лекарственных средств, медицинских изделий, донорской крови и ее препаратов. Одновременно каждое учреждение здравоохранения может принять не менее 10-15 военных.

При необходимости учреждения здравоохранения Харькова будут усилены специалистами необходимой квалификации, в частности - из Национальной академии медицинских наук.

Все медики и фармацевты соответствующих отделений учреждений здравоохранения будут защищены: согласно закону, они подлежат бронированию.

Подробнее: Приказ № 49/180 "Об определении механизма предоставления вторичной (специализированной) и третичной (высокоспециализированной) медицинской помощи военнослужащим, которые принимают участие в антитеррористической операции и осуществлении мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпора и сдерживания вооруженной агрессии Российской Федерации и / или в условиях введения военного или чрезвычайного положения ".