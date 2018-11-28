28.11.2018 17:01

Где в Харькове бесплатно пройти тест на ВИЧ и гепатит: список адресов

С 23 по 30 ноября проходит Европейская неделя тестирования на ВИЧ и гепатит.



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Центр общественного здоровья присоединяется к европейской инициативе и приглашает украинцев пройти тестирование на ВИЧ и гепатит.



В Украине каждый второй человек с ВИЧ не знает о своем статусе. На ранних стадиях ВИЧ не имеет никаких симптомов. Чем раньше человек узнает о болезни, тем быстрее начнет лечение, отмечают в Центре.



Тестирование бесплатное, конфиденциальное и безболезненное, производится с помощью экспресс-тестов. Все, что необходимо – капля крови и 15 минут времени.



В Харькове и области тестирование можно пройти по следующим адресам.