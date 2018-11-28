Где в Харькове бесплатно пройти тест на ВИЧ и гепатит: список адресов

С 23 по 30 ноября проходит Европейская неделя тестирования на ВИЧ и гепатит.
Центр общественного здоровья присоединяется к европейской инициативе и приглашает украинцев пройти тестирование на ВИЧ и гепатит.
В Украине каждый второй человек с ВИЧ не знает о своем статусе. На ранних стадиях ВИЧ не имеет никаких симптомов. Чем раньше человек узнает о болезни, тем быстрее начнет лечение, отмечают в Центре.
Тестирование бесплатное, конфиденциальное и безболезненное, производится с помощью экспресс-тестов. Все, что необходимо – капля крови и 15 минут времени.
В Харькове и области тестирование можно пройти по следующим адресам.
День хорош для того, чтобы довести до конца ранее начатое. Возможно, принятое решение окажется не самым лучшим из всех возможных, однако вполне приемлемым и оптимальным.
В Харькове будет холодно, ветрено и ясно. Порывы ветра будут достигать 15-24 м/с. Осадков не ожидается. На дорогах гололедица.
У православных сегодня начался Рождественский пост. Его еще называют Четыредесятницей, поскольку длится 40 дней – до той самой «первой звезды» в канун Рождества.
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