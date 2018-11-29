Главная Новости Медицина Корь в Харькове: за неделю – новые заболевшие
29.11.2018  13:32   

Корь в Харькове: за неделю – новые заболевшие

В период с 22 по 28 ноября в Харькове и области заболели корью 5 человек, в том числе один ребенок до 17 лет.


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Всегоже с начала года на Харьковщине зарегистрировано 513 больных корью, из них 249 детей.

Почти в 60,0% больных диагноз кори подтвержден лабораторно.

Летальные случаи не регистрировались.

Наибольшее количество больных зарегистрировано среди жителей г. Харькова и Харьковского района - 214 и 163 человека соответственно.

Уровень заболеваемости расценивается как высокий (интенсивный показатель составляет 19,10 на 100 тысяч населения).

По социальным группам населения распределение больных следующий: неработающие - 24,2%, учащиеся общеобразовательных школ и школ интернатов - 21,4%, неорганизованные дошкольники - 19,5%, рабочие промпредприятий, транспорта и другие - 9,9%, медицинские работники - 8,2%, дети, посещающие дошкольные учебные заведения - 5,1%, служащие - 2,9%, студенты высших учебных заведений, учащиеся техникумов и ПТУ - 4,9%, работники сельского хозяйства, пищевой промышленности, дошкольных и учебных заведений - 2,1%, дети детских домов - 1,4%, пенсионеры - 0,4%.

Зарегистрировано 25 вспышек кори, 24 из которых локализованы в пределах инкубационного периода, в 1 - противоэпидемические мероприятия продолжаются.
 

Источник:   ХОЛЦ
 Тэги:  корь, харьков
 
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