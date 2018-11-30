Эксперты проверили радиационный фон Первой столицы

Специалисты оценили безопасность уровня радиации в Харькове.
Харьковский Областной лабцентр сообщил о результатах мониторинговых исследований, проведенных его специалистами.
Согласно этих данных, по состоянию на 30.11.2018 уровень внешнего гамма - излучения составляет 0,12 - 0,14 мкЗв / ч.
Это не превышает значений естественного радиационного фона, характерного для территории Харьковской области (0,3 мкЗв / ч).
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