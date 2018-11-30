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30.11.2018  14:16   

Эксперты проверили радиационный фон Первой столицы

Специалисты оценили безопасность уровня радиации в Харькове.


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Харьковский Областной лабцентр сообщил о результатах  мониторинговых исследований, проведенных его специалистами.

Согласно этих данных, по состоянию на 30.11.2018 уровень внешнего гамма - излучения составляет 0,12 - 0,14 мкЗв / ч.

Это не превышает значений естественного радиационного фона, характерного для территории Харьковской  области (0,3 мкЗв / ч).

Источник:   Харьковский областной лабораторный центр
 Тэги:  радиация, харьков, замеры
 
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