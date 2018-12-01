Уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ сейчас выше, чем в прошлом году, но до эпидпорога еще далеко

01.12.2018 11:23

По прогнозу, в эпидемическом сезоне 2018-2019 годов в нашем регионе будут циркулировать штаммы вирусов гриппа А (Н1N1) «Мичиган», А (Н3N2) «Сингапур» и В «Колорадо».

Об этом на заседании комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и ЧС сообщил начальник Управления здравоохранения Богдан Федак.

«За период с 1 октября гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями в области заболели 45492 человека, из них более 29000 детей (63,8%),- отметил Богдан Федак. - Госпитализированы в этом эпидемическом сезоне 1219 человек, из них 886 детей, что соответствует многолетним наблюдениям в период повышенной инфекционной заболеваемости ОРВИ».

В течение последней недели гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями в Харьковской области заболели 9776 человек.

Показатель заболеваемости за неделю составляет 364 на 100 тыс. населения, что на 27,4% ниже порогового уровня заболеваемости (501 на 100 тыс. населения).

При этом показатель заболеваемости за неделю больше прошлогоднего на 8,9%.

«Летальные случаи не регистрировались. Среди заболевших гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями 5843 человека - это дети, что составляет 69,8% от всех заболевших, - сообщил Богдан Федак. - В учреждения здравоохранения области за неделю госпитализирован 261 человек, что составляет 2,7% от числа заболевших. Из числа госпитализированных 1633 ребенка. По сравнению с предыдущей неделей отмечается рост числа госпитализированных».

Также, по словам Богдана Федака, для определения возбудителей респираторных заболеваний исследования материала от больных проводится в клинико-диагностических лабораториях областных клинических инфекционных больниц и вирусологической лабораторией государственного учреждения «Харьковский областной лабораторный центр МЗ Украины».

«В текущем эпидсезоне положительные результаты выявлены у 232 человек (35,9% от обследованных), что подтверждает интенсивную циркуляцию вирусов респираторной группы на территории Харьковской области. По результатам исследований у заболевших выявлены вирусы гриппа А, парагриппа, аденовирус и РС-вирус (риносинтициальный)», - сказал Богдан Федак.

В настоящее время для оказания медицинской помощи инфекционным больным в области есть почти 800 коек, кроме этого, выделены кровати в КНП ХОР «Областная клиническая инфекционная больница», КНП «Харьковский городской родильный дом №2 им. Гельфериха» для оказания медицинской помощи беременным и роженицам с тяжелым течением гриппа и острых респираторных вирусных инфекций. Также предусмотрено выделение отдельных кроватей в региональном перинатальном центре третьего уровня КНП ХОР «Областная клиническая больница».

Предусмотрено круглосуточное обеспечение консультациями ученых и врачей - инфекционистов высшей категории, в том числе с выездом в районы области.

«На базе областных клинических инфекционных больниц и государственного учреждения «Харьковский областной лабораторный центр МЗ Украины» созданы условия для проведения обследований больных гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями с целью определения циркулирующих вирусов гриппа. Областная клиническая инфекционная больница закупила тест-системы для обследования методом ПЦР на грипп около 200 человек», - сообщил Богдан Федак.

Медицинским работникам областных клинических инфекционных больниц, которые оказывают медицинскую помощь именно больным гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями, проведены профилактические прививки против гриппа (средства на приобретение вакцины, по ходатайству Управления здравоохранения облгосадминистрации, были выделены Харьковской областной организацией профсоюза работников здравоохранения Украины). В целом по области в настоящее время против гриппа привиты 1369 медицинских работников.