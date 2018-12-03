03.12.2018 12:51

Рост заболеваемости на грипп привел к превышению эпид-порога в ряде районов Харьковщины – на карантине 7 учебных заведений

С начала эпидемического сезона в региона гриппом и острыми респираторными инфекциями переболело 60 502 человека, из них дети до 17 лет – 37 163 человека.



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Эпидемического распространения вируса гриппа не отмечалось – сообщается в отчете Государственного учреждения «Харьковский областной лабораторный центр Министерства здравоохранения Украины».

По результатам оперативного еженедельного анализа заболеваемости на 48 неделе (26.11.2018 - 02.12.2018) по сравнению с предыдущим состоялось стремительный рост количества заболевших (на 53,5%) как среди взрослого, так и детского населения.

Заболело 15 010 человек, из них 8 132 (54,2%) - дети в возрасте до 17 лет.

Госпитализированы 379 человек, из них 221 (58,3%) - дети.

Показатель заболеваемости составляет 558,92 на 100 тыс. Населения. Отмечается превышение показателя эпидемического порога на 11,4%, что дает основания характеризовать уровень заболеваемости как средний.

Среди детей заболеваемость выросла на 39,2%. Из количества заболевших детей удельный вес организованных составляет 76,2%, из которых 66,8% - дети, посещающие общеобразовательные учебные заведения, 26,5% - дошкольные учебные заведения. Рост произошел за счет заболеваемости учеников общеобразовательных учебных заведений (темп прироста составил 27,7%).

Уровень эпидемического порога превышен м. Изюм (на 4,7%), г.. Купянск (на 5,6%), Волчанском (в 3,7 раза), Великобурлукском (в 4,8 раза), Дергачевском (в 1 3 раза), Змиевском (на 23,6%), Золочевском (на 13,7%), Купянском (на 27,3%) и Нововодолажском (в 1,8 раза) районах.

Самый высокий показатель по области зарегистрировано в Волчанском районе – 1 543,55 на 100 тыс. Населения, самый низкий - в Первомайском районе - 79,27 на 100 тыс. Населения.

На 48 недели учебно-воспитательный процесс приостанавливался полностью в 7 учебных заведениях (по 1 Великобурлукского и Золочевского районов, 1 м. Люботин, 4-х Волчанского района), частично в 81 классе 20 учебных заведений (Боровского, Волчанского, Купянского, Чугуевского и Нововодолажского районов) и 2 дошкольных учебных заведениях (Волчанского и Золочевского районов).

Аналогичная ситуация в г.. Харькове. Заболело 8 200 человек, интенсивный показатель составил 577,68 на 100 тыс. Населения, удельный вес детей составляет 51,4% (4215 человек).

По сравнению с предыдущей неделей произошел рост заболеваемости на 41,6%, в том числе среди детей - на 27,9%. Превышение показателя эпидемического порога не отмечается.

Активизация эпидемического процесса подтверждается циркуляцией вируса гриппа А, который может привести к осложнению эпидемической ситуации и рост числа заболевших, что и отмечается сейчас в организованных коллективах.

По данным вирусологического мониторинга при обследовании 216 больных с подозрением на грипп и ОРВИ положительные находки обнаружены в 75 человек (34,7%). В 19 человек (25,4%) обнаружен вирус гриппа типа А, из них у 7 человек - вирус гриппа типа А (H3N2). В 48,0% больных выявлен вирус парагриппа, в 13,3% - РС - вирус и в 13,3% -аденовирус.

Совместная циркуляция вирусов гриппа А, вирусов респираторной группы и дальнейший рост темпа прироста заболеваемости дают основания прогнозировать дальнейший рост количества больных и эпидемическое распространение вируса гриппа на территории области.

По состоянию на 03.12.2018 привито против гриппа лишь 82 65 человек