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05.12.2018  18:19   

Накануне праздника школьники посетили раненых воинов ООС (ФОТО)

Школьники посетили воинов, лечащихся в Военно-медицинском клиническом центре.


city.kharkov.ua

В преддверии Дня Вооруженных Сил Украины, 4 декабря, школьники Индустриального района посетили Военно-медицинский клинический центр Северного региона, в котором лечатся воины операции Объединенных сил.

Акция прошла в рамках проекта «Наш подарок тебе, друг». Ученики школ района - члены детско-юношеской организации «Созвездие» - подарили военным изготовленные своими руками обереги, а также средства гигиены и сладости.

С наступающим праздником от всех жителей Индустриального района военных поздравил председатель «Созвездия» Андрей Хлебников.

Источник:   Городской совет
 Тэги:  посещение раненых, воины оос, харьков
 
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