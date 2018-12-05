Накануне праздника школьники посетили раненых воинов ООС (ФОТО)

Школьники посетили воинов, лечащихся в Военно-медицинском клиническом центре.
В преддверии Дня Вооруженных Сил Украины, 4 декабря, школьники Индустриального района посетили Военно-медицинский клинический центр Северного региона, в котором лечатся воины операции Объединенных сил.
Акция прошла в рамках проекта «Наш подарок тебе, друг». Ученики школ района - члены детско-юношеской организации «Созвездие» - подарили военным изготовленные своими руками обереги, а также средства гигиены и сладости.
С наступающим праздником от всех жителей Индустриального района военных поздравил председатель «Созвездия» Андрей Хлебников.
Удача ожидает тех, кто живет по формуле: «Сперва подумай, потом сделай». К тому же тайные интриги окружающих могут стать очевидными, ну а предупрежден – значит вооружен.
В Харькове тепло, но сыро. Ожидается снег, мокрый снег, местами с дождем, гололед. Ночью и утром туман, видимость 200-500 м.
Сегодня празднуют адепты науки, которая знает все: ежегодно 5 декабря в Украине поздравляют работников статистики.
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