Мужчину спасали харьковчане, а не скорая (ФОТО)

Медики, по словам очевидца, приехали через 40 минут.
Об происшествии на проспекте Науки, 23 сообщили в соцсетях. По этому адресу, со стороны рынка, мужчине стало плохо, он упал.
Предположительно - эпилепсия. Узнать не смогли, говорит невнятно.
Как пишет очевидец, "на момент когда я подошла, скорую ждали уже минут 15, плюс я простояла 25. Была третьей, кто дозванивался на 103.
Трубку не берут долго. Когда пытаешься выяснить, откуда, собственно, едет машина и сколько ещё ждать, отвечают, что бригада выехала и просто кладут трубку.
Когда скорая приехала, мужчина уже был серого цвета и жаловался что замёрз. Ведь не май месяц, вокруг лужи, снег.
Аккуратно подложили под него картонку и стопку салфеток под голову, следили, чтобы не перевернулся на спину. По приезду бригады "скорой", медики не особо торопились оказать помощь и на вопрос "чего так долго ехали?" с улыбочкой отвечали - скажите спасибо медреформе, сильно сократили количество бригад и машин.
Я всё понимаю, реформы реформами, но надо же оставаться людьми! По словам водителя они ехали с Артёма. Скорая 40 минут с Артёма до метро 23 августа?... За это время и с Золочева приехать можно было. Тем более совсем недалеко от метро 4ка неотложка.
В который раз убеждаюсь, если нужна экстренная помощь, то дождаться её это из области фантастики и везёт единицам."
В общении с окружающими лучше избегать каких-либо недомолвок или туманных намеков. Успех придет к тому, кто не привык оставлять нерешенных дел и вопросов.
До самого вечера будет держаться облачная погода. С ночи будет снег, мокрый снег, к полудню осадки ослабеют. На дорогах гололедица.
Ежегодно 6 декабря в Украине отмечают День Вооруженных Сил Украины, который был учрежден Верховной Радой Украины в 1993 году.
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