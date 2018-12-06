06.12.2018 15:19

Мужчину спасали харьковчане, а не скорая (ФОТО)

Медики, по словам очевидца, приехали через 40 минут.



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Об происшествии на проспекте Науки, 23 сообщили в соцсетях. По этому адресу, со стороны рынка, мужчине стало плохо, он упал.

Предположительно - эпилепсия. Узнать не смогли, говорит невнятно.

Как пишет очевидец, "на момент когда я подошла, скорую ждали уже минут 15, плюс я простояла 25. Была третьей, кто дозванивался на 103.

Трубку не берут долго. Когда пытаешься выяснить, откуда, собственно, едет машина и сколько ещё ждать, отвечают, что бригада выехала и просто кладут трубку.

Когда скорая приехала, мужчина уже был серого цвета и жаловался что замёрз. Ведь не май месяц, вокруг лужи, снег.

Аккуратно подложили под него картонку и стопку салфеток под голову, следили, чтобы не перевернулся на спину. По приезду бригады "скорой", медики не особо торопились оказать помощь и на вопрос "чего так долго ехали?" с улыбочкой отвечали - скажите спасибо медреформе, сильно сократили количество бригад и машин.

Я всё понимаю, реформы реформами, но надо же оставаться людьми! По словам водителя они ехали с Артёма. Скорая 40 минут с Артёма до метро 23 августа?... За это время и с Золочева приехать можно было. Тем более совсем недалеко от метро 4ка неотложка.

В который раз убеждаюсь, если нужна экстренная помощь, то дождаться её это из области фантастики и везёт единицам."