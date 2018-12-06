06.12.2018 16:03

Корь в Харькове: зарегистрирована вспышка в учебном заведении

За период с 29 ноября по 5 декабря на Харьковщине зарегистрированы 20 случаев кори, из них среди детей до 17 лет - 13.



// ТСН

Заболевшие дети – учащиеся одной харьковской гимназии. Причина заболевания Э дети не были привиты от кори, сообщил главврач Харьковской детской областной инфекционной больницы Дмитрий Кухар.



Всего же с начала года в Харькове и области области заболели корью 533 человека, в том числе 262 ребенка. Летальные случаи не регистрировались. Почти у 60,0% больных диагноз кори подтвержден лабораторно.

Зарегистрировано 27 вспышек кори, 25 из которых локализованы в пределах инкубационного периода, в 2 - противоэпидемические мероприятия продолжаются.



Наибольшее количество больных зарегистрировано среди жителей г. Харькова и Харьковского района - 230 и 165 человек соответственно.



Уровень заболеваемости расценивается как высокий (интенсивный показатель составляет 19,85 на 100 тыс. населения).