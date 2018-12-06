Корь в Харькове: зарегистрирована вспышка в учебном заведении

За период с 29 ноября по 5 декабря на Харьковщине зарегистрированы 20 случаев кори, из них среди детей до 17 лет - 13.
Заболевшие дети – учащиеся одной харьковской гимназии. Причина заболевания Э дети не были привиты от кори, сообщил главврач Харьковской детской областной инфекционной больницы Дмитрий Кухар.
Всего же с начала года в Харькове и области области заболели корью 533 человека, в том числе 262 ребенка. Летальные случаи не регистрировались. Почти у 60,0% больных диагноз кори подтвержден лабораторно.
Зарегистрировано 27 вспышек кори, 25 из которых локализованы в пределах инкубационного периода, в 2 - противоэпидемические мероприятия продолжаются.
Наибольшее количество больных зарегистрировано среди жителей г. Харькова и Харьковского района - 230 и 165 человек соответственно.
Уровень заболеваемости расценивается как высокий (интенсивный показатель составляет 19,85 на 100 тыс. населения).
В общении с окружающими лучше избегать каких-либо недомолвок или туманных намеков. Успех придет к тому, кто не привык оставлять нерешенных дел и вопросов.
До самого вечера будет держаться облачная погода. С ночи будет снег, мокрый снег, к полудню осадки ослабеют. На дорогах гололедица.
Ежегодно 6 декабря в Украине отмечают День Вооруженных Сил Украины, который был учрежден Верховной Радой Украины в 1993 году.
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