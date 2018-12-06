На карантине - почти полсотни школ под Харьковом

Для большей части школьников вынужденные каникулы завершатся 12 декабря 2018 года.
Как сообщили в пресс-службе Харьковской обладминистрации, на сегодняшний день в связи с ОРВИ в области на карантине 46 школ и 6 садиков.
Из 46 школ 30 закрыты полностью, в 16 - отдельные классы (всего 46 классов).
Заболевших детей - 2882.
Карантин есть в таких районах: Дергачевский, Двуречанский, Волчанский, Великобурлукский, Кегичевский, Купянский, Лозовской, Харьковский, Шевченковский.
А также в городах Купянск, Первомайский и Чугуев, ОТГ - Оскольская, Чкаловская, Нововодолажская и Золочевская.
Большинство карантинов - до 12-го декабря, но у части заканчивается завтра - 6 декабря 2018 года.
В общении с окружающими лучше избегать каких-либо недомолвок или туманных намеков. Успех придет к тому, кто не привык оставлять нерешенных дел и вопросов.
До самого вечера будет держаться облачная погода. С ночи будет снег, мокрый снег, к полудню осадки ослабеют. На дорогах гололедица.
Ежегодно 6 декабря в Украине отмечают День Вооруженных Сил Украины, который был учрежден Верховной Радой Украины в 1993 году.
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