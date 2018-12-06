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06.12.2018  16:19   

На карантине - почти полсотни школ под Харьковом

Для большей части школьников вынужденные каникулы завершатся 12 декабря 2018 года.


rian.com.ua

Как сообщили в пресс-службе Харьковской обладминистрации, на сегодняшний день в связи с ОРВИ в области на карантине 46 школ и 6 садиков.

Из 46 школ 30 закрыты полностью, в 16 - отдельные классы (всего 46 классов).

Заболевших детей - 2882.

Карантин есть в таких районах: Дергачевский, Двуречанский, Волчанский, Великобурлукский, Кегичевский, Купянский, Лозовской, Харьковский, Шевченковский.

А также в городах Купянск, Первомайский и Чугуев, ОТГ - Оскольская, Чкаловская, Нововодолажская и Золочевская.

Большинство карантинов - до 12-го декабря, но у части заканчивается завтра - 6 декабря 2018 года.

Тэги:  карантин, орви, харьков
 
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