06.12.2018 16:19

На карантине - почти полсотни школ под Харьковом

Для большей части школьников вынужденные каникулы завершатся 12 декабря 2018 года.



rian.com.ua

Как сообщили в пресс-службе Харьковской обладминистрации, на сегодняшний день в связи с ОРВИ в области на карантине 46 школ и 6 садиков.

Из 46 школ 30 закрыты полностью, в 16 - отдельные классы (всего 46 классов).

Заболевших детей - 2882.

Карантин есть в таких районах: Дергачевский, Двуречанский, Волчанский, Великобурлукский, Кегичевский, Купянский, Лозовской, Харьковский, Шевченковский.

А также в городах Купянск, Первомайский и Чугуев, ОТГ - Оскольская, Чкаловская, Нововодолажская и Золочевская.

Большинство карантинов - до 12-го декабря, но у части заканчивается завтра - 6 декабря 2018 года.