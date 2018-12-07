Очаг лептоспироза обнаружили под Харьковом

В ноябре энтомологи лаборатории особо опасных инфекций ХОЛЦа провели зооэнтомологическое обследование Великобурлукского района в окрестностях с. Нестеровка.
Обследованы берег сооружения, Байрачный лес и пойма реки Большой Бурлук путем установления 450 ловушек, отловлено 104 мелких млекопитающих, которые были исследованы туляремией, лептоспирозом, иерсиниоз, эризипелоид, листериоз и др.
Получено 11 положительных результатов на лептоспироз (10,6% зараженных). Из грызунов отловленных в оврага выделено 3 культуры Y. еnterocolitica. Возбудителей других особо опасных инфекций не обнаружено.
Планы, построенные в этот день, какими бы они ни были грандиозными, едва ли будут отличаться надежностью. Будьте особенно осторожны с деньгами.
До самого вечера будет держаться облачная погода. С ночи будет снег, мокрый снег, к полудню осадки ослабеют. На дорогах гололедица.
Ежегодно в этот день в Украине отмечают День местного самоуправления.
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