10.12.2018 16:16

К харьковчанам стала реже ездить «скорая»

Хотя отказов в выезде не было, однако по динамическим данным еженедельного статистического отчет харьковского «ЦНМИ и МК» «скорая» выезжала почти на 500 раз меньше, чем на прошлой неделе.



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На прошлой неделе бригадами коммунального учреждения здравоохранения «Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф» выполнено выездов 13506 (на предыдущей - 14059).

Отказов в вызовах не было. Специалистами центра было обслужено 12 962 пациентов, госпитализированы (всего) - 3657 пациентов - это 28,2% (28,7% - на предыдущей неделе).

Количество лиц, которым оказана медицинская помощь врачебными бригадами (в т.ч. бригадами интенсивной терамии(БИТ)) – 4 364, специализированными бригадами - 337, фельдшерскими -8 261.

Большинство вызовов было, как правило, к «сердечникам».

Специалистами «скорой» было на дому у пациентов снято ЭКГ - 860, передано ДЭКГ -575, передано ЭКГ по «Viber» -648, использовано небулайзертерапию - 335.

Констатировано нестабильных стенокардий - 181, острых инфарктов - 47.