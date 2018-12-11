11.12.2018 15:45

В Харькове будут ликвидированы кабинеты прививок, но к 2020 году уровень охвата прививками должен составлять 95% - Владимир Курпита

Об этом во время ежегодной конференции «Вакцинация - своевременная защита. Вакцинация в контексте реформы здравоохранения Украины» заявил Владимир Курпита, Генеральный директор ЦОС МОЗ Украины.



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По данным регионального лабцентра по состоянию на 10.12.2018 в Харькове привито против гриппа лишь 8 842 человека.

«За последние годы ситуация с вакцинацией в Украине значительно улучшилась. Благодаря закупкам иммунобиологических препаратов через международные организации у нас больше нет дефицита вакцин, как это было раньше. Также регионы могут самостоятельно перераспределять вакцины как внутри области, так и между собой. Однако до сих пор, несмотря на вспышки инфекционных заболеваний, таких как корь, охват прививками недостаточно для создания коллективного иммунитета », - рассказал Владимир Курпита.

Для достижения показателя в 95% МЗ вводит долгосрочное планирование (на три года) в закупках иммунобиологических препаратов (вакцин) на национальном уровне с учетом остатков.

«Мы будем планировать закупки сразу на три года. Потребность базироваться на демографических показателях. Уже сейчас есть такой просчет на ближайшие три года, и мы точно знаем, сколько препаратов нужно закупить и сколько это будет стоить государству, - отметил Владимир Курпита. - При расчете, кроме закупки шприцев для вакцинации и боксов для утилизации материалов, закладывается 25% резервных вакцин для реагирования на экстренные ситуации ».

По словам директора Центра общественного здоровья, в ближайших планах - ликвидация электронного инструмента статистической отчетности «Укрвак» и кабинетов прививок. «Кабинеты прививок отменяются, зато будут пункты прививок. Это упрощает организацию работы амбулаторий, ФЛП и т.п.», - сообщил Владимир Курпита.

С 2020 будет изменено Календарь профилактических прививок, а с 2021 планируется закупка новых видов вакцин для Украины. Кроме того, для учреждений здравоохранения будет внедрен порядок поощрений или наказаний за надлежащий или недостаточный уровень охвата прививками.