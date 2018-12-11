В Харькове будут ликвидированы кабинеты прививок, но к 2020 году уровень охвата прививками должен составлять 95% - Владимир Курпита

Об этом во время ежегодной конференции «Вакцинация - своевременная защита. Вакцинация в контексте реформы здравоохранения Украины» заявил Владимир Курпита, Генеральный директор ЦОС МОЗ Украины.
По данным регионального лабцентра по состоянию на 10.12.2018 в Харькове привито против гриппа лишь 8 842 человека.
«За последние годы ситуация с вакцинацией в Украине значительно улучшилась. Благодаря закупкам иммунобиологических препаратов через международные организации у нас больше нет дефицита вакцин, как это было раньше. Также регионы могут самостоятельно перераспределять вакцины как внутри области, так и между собой. Однако до сих пор, несмотря на вспышки инфекционных заболеваний, таких как корь, охват прививками недостаточно для создания коллективного иммунитета », - рассказал Владимир Курпита.
Для достижения показателя в 95% МЗ вводит долгосрочное планирование (на три года) в закупках иммунобиологических препаратов (вакцин) на национальном уровне с учетом остатков.
«Мы будем планировать закупки сразу на три года. Потребность базироваться на демографических показателях. Уже сейчас есть такой просчет на ближайшие три года, и мы точно знаем, сколько препаратов нужно закупить и сколько это будет стоить государству, - отметил Владимир Курпита. - При расчете, кроме закупки шприцев для вакцинации и боксов для утилизации материалов, закладывается 25% резервных вакцин для реагирования на экстренные ситуации ».
По словам директора Центра общественного здоровья, в ближайших планах - ликвидация электронного инструмента статистической отчетности «Укрвак» и кабинетов прививок. «Кабинеты прививок отменяются, зато будут пункты прививок. Это упрощает организацию работы амбулаторий, ФЛП и т.п.», - сообщил Владимир Курпита.
С 2020 будет изменено Календарь профилактических прививок, а с 2021 планируется закупка новых видов вакцин для Украины. Кроме того, для учреждений здравоохранения будет внедрен порядок поощрений или наказаний за надлежащий или недостаточный уровень охвата прививками.
День прекрасно подходит для того, чтобы строить планы на будущее. Удачными обещают быть финансовые операции, совершаемых с прицелом на будущее – вложения, крупные покупки.
С утра и до самого вечера небо в Харькове будет скрыто за облаками. Ночью ожидается сильный дождь. Утро, день и вечер пройдут без существенных осадков.
Сегодня отмечаются День прав человека, Международный день прав животных, Всемирный день футбола, День Нобеля...
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