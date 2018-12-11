11.12.2018 16:20

Внеплановые зимние каникулы «на карантине» для харьковских школьников могут затянуться

По результатам оперативного еженедельного анализа заболеваемости на 49 неделе (03.12.2018 - 09.12.2018) по сравнению с предыдущим периодом произошел рост количества заболевших (на 10,6%) как среди взрослого, так и детского населения.



//24tv.ua

Грипп А/Гонгконг

Заболело 16 600 человек, из них 8 509 (51,3%) - дети в возрасте до 17 лет. Госпитализированы 368 человек, из них 243 (66,0%) - дети. Показатель заболеваемости составляет 618,12 на 100 тыс. Населения. Отмечается превышение показателя эпидемического порога на 23,2%, что дает основания характеризовать уровень заболеваемости как средний. Среди детей заболеваемость выросла на 4,6%.

Из количества заболевших детей удельный вес организованных составляет 86,1%, из которых 68,3% - дети, посещающие общеобразовательные учебные заведения, 26,3% - дошкольные учебные заведения.

Рост произошел за счет заболеваемости учеников общеобразовательных учебных заведений (темп прироста составил 20,8%).

В Харькове заболело 8 700 человек, интенсивный показатель составил 612,91 на 100 тыс. населения, удельный вес детей составляет 46,3% (4032 человека).

По сравнению с предыдущей неделей произошел рост заболеваемости на 6,1%.

Среди детей заболеваемость снизилась на 4,3%. Превышение показателя эпидемического порога не отмечается.

Активизация эпидемического процесса подтверждается циркуляцией вируса гриппа А, который может привести к осложнению эпидемической ситуации и рост числа заболевших, что и отмечается сейчас в организованных коллективах.

По данным вирусологического мониторинга при обследовании 183 больных с подозрением на грипп и ОРВИ положительные результаты обнаружены у 76 человек (41,5%). У 24 человек (31,5%) обнаружен вирус гриппа типа А, из них у 14 человек - вирус гриппа типа А (H3N2).

У 46,1% больных выявлен вирус парагриппа, в 13,2% -аденовирус и в 9,2% - РС - вирус.

Совместная циркуляция вирусов гриппа А, вирусов респираторной группы и дальнейший рост темпа прироста заболеваемости дают основания прогнозировать дальнейший рост количества больных и эпидемическое распространение вируса гриппа на Харькова и территории области.