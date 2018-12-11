11.12.2018 18:11

Выделено 28 миллионов гривен госсубвенции на приобретение инсулина

Целевая госсубвенция на закупку инсулинов для больных сахарным диабетом на 2019 год составляет 28 млн 198 тыс. грн.



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Об этом сегодня, 11 декабря, на заседании постоянной комиссии по гуманитарным вопросам Харьковского горсовета сообщила заместитель директора Департамента здравоохранения Татьяна Бакалова.

По ее словам, эта сумма покрывает менее 43% потребности в инсулинах для больных сахарным диабетом. Татьяна Бакалова напомнила, что на сегодняшний день в Харькове зарегистрировано 6 тыс. 808 лиц, страдающих сахарным диабетом. Годовая потребность обеспечения больных препаратами инсулина составляет 65 млн 569 тыс. грн.

Также заместитель директора департамента сообщила, что на обеспечение людей бесплатными медикаментами в рамках программы «Доступные лекарства» городу выделена субвенция в размере 10 млн 61 тыс. грн.

В целом медицинская субвенция для Харькова на 2019 год составляет 1 млрд 94 млн 994 тыс грн. По словам заместителя директора департамента, практически все эти средства будут направлены в фонд заработной платы работников медицинских учреждений.

Кроме того, в новом году за счет средств специального фонда городского бюджета 30 млн 531 тыс. грн планируется выделить на закупку оборудования для коммунальных некоммерческих предприятий - учреждений здравоохранения, еще 40 млн 439 тыс. грн - на их капитальный ремонт.