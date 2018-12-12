12.12.2018 13:00

Чернобыльскую больницу ожидает полная модернизация, - Скоробагач

Заместитель председателя Харьковского областного совета, глава фракции «Відродження» в облсовете Владимир Скоробагач ознакомился с ходом выполнения ремонтных работ в Областном клиническом специализированном диспансере радиационной защиты населения.



//skorobagach.kharkov.ua

Владимир Скоробагач пообщался с медицинским персоналом, проектировщиками, строителями, руководителями и членами чернобыльских организаций Харьковщины.

Как сообщила главный врач диспансера Ирина Пирогова, ремонтные работы были начаты в начале августа. За это время удалось полностью восстановить кровлю корпуса, где расположен стационар. Сейчас продолжается ремонт помещений четвертого этажа, где находится операционный блок и реанимационное отделение. Всего на ремонт было выделено более 9 млн грн из областного бюджета. Кроме того, 8,5 млн грн направил Европейский инвестиционный банк.

Владимир Скоробагач сообщил, что в течение нескольких недель на первом этаже лечебного корпуса будут завершены все работы, осталось только покрасить стены, выложить пол и наладить электрическую сеть.

Но на этом работы завершены не будут. В следующем году из областного бюджета выделят дополнительные средства для полной модернизации диспансера.

«Долгое время здесь не выполнялся ремонт, и наша задача - возродить эту больницу. Потому что когда-то она была лучшей в области. Для этого в следующем году мы выделим большую сумму, чтобы завершить капитальный ремонт, благоустроить территорию, приобрести новую аппаратуру. Хотим, чтобы все здесь было новое, чтобы медперсонал и пациенты находились в комфортных условиях. Чернобыльцы ценой своего здоровья спасли нас, и наша задача - сделать все, чтобы они ни в чем не нуждались», – подчеркнул заместитель председателя облсовета.

Отметим, что в Областном специализированном диспансере оказывают медицинскую помощь жителям Харьковской, Донецкой и Луганской областей, которые пострадали вследствие аварии на Чернобыльской АЭС.

В среднем за год в поликлинике обследуются 95 тыс. человек, около 6 тыс. людей получают стационарное лечение. Диспансер рассчитан на 260 коек.

Всего в области проживает более 20 тыс. граждан, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы.