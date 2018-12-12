12.12.2018 16:54

В Украине запретили популярные таблетки от простуды и гриппа

Харьковские аптеки должны поместить это лекарственное средство в карантин до отдельного распоряжения Гослекслужбы.



Иллюстрация REUTERS

В Украине временно запретили реализацию и применение противопростудного лекарственного средства «Колдфлю». Об этом говорится в распоряжении Госслужбы лекарственных средств и контроля за наркотиками.

«Временно запретить реализацию и применение лекарственного средства «Колдфлю» индийского производства, серий CG5702, CG15701, таблетки №4 в стрипах, из-за аннулирования сертификата соответствия условий производства», - говорится в сообщении.

Поэтому аптеки должны поместить это лекарственное средство в карантин до отдельного распоряжения Гослекслужбы.

Напомним, «Колдфлю» применяется для симптоматического лечения простудных заболеваний и гриппа, ринитов любой этиологии, в том числе аллергической, при головной боли, лихорадочных состояниях, связанных с воспалительными заболеваниями верхних дыхательных путей.