В Украине запретили популярные таблетки от простуды и гриппа

Харьковские аптеки должны поместить это лекарственное средство в карантин до отдельного распоряжения Гослекслужбы.
В Украине временно запретили реализацию и применение противопростудного лекарственного средства «Колдфлю». Об этом говорится в распоряжении Госслужбы лекарственных средств и контроля за наркотиками.
«Временно запретить реализацию и применение лекарственного средства «Колдфлю» индийского производства, серий CG5702, CG15701, таблетки №4 в стрипах, из-за аннулирования сертификата соответствия условий производства», - говорится в сообщении.
Поэтому аптеки должны поместить это лекарственное средство в карантин до отдельного распоряжения Гослекслужбы.
Напомним, «Колдфлю» применяется для симптоматического лечения простудных заболеваний и гриппа, ринитов любой этиологии, в том числе аллергической, при головной боли, лихорадочных состояниях, связанных с воспалительными заболеваниями верхних дыхательных путей.
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