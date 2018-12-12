В Украине запретили популярные таблетки от простуды и гриппа

Харьковские аптеки должны поместить это лекарственное средство в карантин до отдельного распоряжения Гослекслужбы.
В Украине временно запретили реализацию и применение противопростудного лекарственного средства «Колдфлю». Об этом говорится в распоряжении Госслужбы лекарственных средств и контроля за наркотиками.
«Временно запретить реализацию и применение лекарственного средства «Колдфлю» индийского производства, серий CG5702, CG15701, таблетки №4 в стрипах, из-за аннулирования сертификата соответствия условий производства», - говорится в сообщении.
Поэтому аптеки должны поместить это лекарственное средство в карантин до отдельного распоряжения Гослекслужбы.
Напомним, «Колдфлю» применяется для симптоматического лечения простудных заболеваний и гриппа, ринитов любой этиологии, в том числе аллергической, при головной боли, лихорадочных состояниях, связанных с воспалительными заболеваниями верхних дыхательных путей.
Гороскоп на 12 декабря для всех знаков зодиака подразумевает не слишком удачный день, чтобы отправляться в дорогу. Могут возникнуть трудности и задержки.
Облачная погода будет держаться в Харькове до самого вечера. Дождь со снегом будет идти весь день, правда к вечеру он станет слабее.
Выходного в нашей стране в этот день нет, зато есть повод поздравить с профессиональным праздником всех, кто имеет отношение к этим войскам.
влажн.:
давл.:
ветер: