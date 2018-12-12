12.12.2018 18:27

Около 60% харьковчан подписали декларации с врачами

Около 60% харьковчан подписали декларации с врачами в рамках медицинской реформы, которая проходит в Украине.



//press-center.news

Об этом сегодня, 12 декабря, на заседании постоянной комиссии по вопросам социальной защиты и здравоохранения Харьковского горсовета сообщила заместитель директора Департамента здравоохранения Татьяна Бакалова.

Она напомнила, что в Харькове первичная медицинская помощь оказывается в 34 медучреждениях. Все они заключили договоры с Национальной службой здоровья и уже два месяца находятся на ее прямом финансировании.

«Средства поступают пропорционально количеству подписанных деклараций между пациентами и врачами. Кстати, родители выбирают педиатров активнее: 80-90% детей уже имеют подписанные декларации, а многие взрослые все еще не спешат это сделать. Но выбрать врача необходимо, потому что от этого зависит финансирование поликлиник и оказание бесплатной медицинской помощи», - отметила Татьяна Бакалова.

Она также сообщила, что медицинская реформа в 2019 году коснется медучреждений вторичной и специализированной медицинской помощи.