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12.12.2018  18:27   

Около 60% харьковчан подписали декларации с врачами

Около 60% харьковчан подписали декларации с врачами в рамках медицинской реформы, которая проходит в Украине.


//press-center.news
Об этом сегодня, 12 декабря, на заседании постоянной комиссии по вопросам социальной защиты и здравоохранения Харьковского горсовета сообщила заместитель директора Департамента здравоохранения Татьяна Бакалова.
 
Она напомнила, что в Харькове первичная медицинская помощь оказывается в 34 медучреждениях. Все они заключили договоры с Национальной службой здоровья и уже два месяца находятся на ее прямом финансировании.
 
«Средства поступают пропорционально количеству подписанных деклараций между пациентами и врачами. Кстати, родители выбирают педиатров активнее: 80-90% детей уже имеют подписанные декларации, а многие взрослые все еще не спешат это сделать. Но выбрать врача необходимо, потому что от этого зависит финансирование поликлиник и оказание бесплатной медицинской помощи», - отметила Татьяна Бакалова.
 
Она также сообщила, что медицинская реформа в 2019 году коснется медучреждений вторичной и специализированной медицинской помощи.
Источник:   Городской совет
 Тэги:  декларации с врачами, медреформа, харьков
 
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