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17.12.2018  11:40   

Харьковские медики зарегистрировали два случая смерти от гриппа

На прошлой неделе в г. Харьков заболело 6 608 человек, интенсивный показатель составил 465,53 на 100 тыс. населения, что ниже, чем в среднем по области.


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Удельный вес детей среди заболевших составляет 45,9% (3 036 человек).

По сравнению с предыдущей неделей произошло снижение заболеваемости на 24,0%. Среди детей заболеваемость снизилась на 24,7%.

Превышение показателя эпидемического порога не отмечается.

Зарегистрировано два лабораторно подтвержденных летальных случая от гриппа среди жителей г.. Харьков (ребенок 2009 г.р. и женщина 1956 г.р.). Умершие не были привиты против гриппа.

По данным вирусологического мониторинга при обследовании 166 больных с подозрением на грипп и ОРВИ положительные реакциии обнаружены у 58 человек (34,9%).

У 6,9% больных (4 человека) обнаружен вирус гриппа типа А (H3N2), в 56,9% - вирус парагриппа, в 18,9% - аденовирус и в 17,3% - РС - вирус.

Совместная циркуляция вирусов гриппа А, вирусов респираторной группы и дальнейший рост темпа прироста заболеваемости дают основания прогнозировать дальнейший рост количества больных и эпидемическое распространение вируса гриппа на территории области.

По состоянию на 17.12.2018 привито против гриппа 9 203 человека.

Источник:   Государственное учреждение «Харьковский областной лабораторный центр Министерства здравоохранения Украины»
 Тэги:  грипп, болезнь, харьков, жертва, регистрация, вирус
 
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