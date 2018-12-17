17.12.2018 11:40

Харьковские медики зарегистрировали два случая смерти от гриппа

На прошлой неделе в г. Харьков заболело 6 608 человек, интенсивный показатель составил 465,53 на 100 тыс. населения, что ниже, чем в среднем по области.



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Удельный вес детей среди заболевших составляет 45,9% (3 036 человек).

По сравнению с предыдущей неделей произошло снижение заболеваемости на 24,0%. Среди детей заболеваемость снизилась на 24,7%.

Превышение показателя эпидемического порога не отмечается.

Зарегистрировано два лабораторно подтвержденных летальных случая от гриппа среди жителей г.. Харьков (ребенок 2009 г.р. и женщина 1956 г.р.). Умершие не были привиты против гриппа.

По данным вирусологического мониторинга при обследовании 166 больных с подозрением на грипп и ОРВИ положительные реакциии обнаружены у 58 человек (34,9%).

У 6,9% больных (4 человека) обнаружен вирус гриппа типа А (H3N2), в 56,9% - вирус парагриппа, в 18,9% - аденовирус и в 17,3% - РС - вирус.

Совместная циркуляция вирусов гриппа А, вирусов респираторной группы и дальнейший рост темпа прироста заболеваемости дают основания прогнозировать дальнейший рост количества больных и эпидемическое распространение вируса гриппа на территории области.

По состоянию на 17.12.2018 привито против гриппа 9 203 человека.