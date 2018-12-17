Смерть от гриппа и карантин: новые подробности

Новая информация по карантину и умершей женщине.
Как сообщает пресс-служба Харьковской области, под Харьковм закрыто на карантин 8 школ и 1 дошкольное заведение.
Ещё пять школ закрыто частично – 14 классов.
Учебные заведения находятся в Двуречанском, Волчанском, Великобурлукском и Красноградском районах, а также в Купянске, Чугуеве и Зачепиловской ОТГ.
Всего болен 531 ребенок.
Как сообщили в облздраве, умершая женщина - жительница Харькова,
Скончавшаяся жила в районе обслуживания городской поликлиники № 11.
К врачам за помощью не обращалась, лечилась самостоятельно.
По результатам вирусологического исследования Центр гриппа и ОРВИ в Киеве подтвердил грипп А (Н3N2).
Гороскоп на 17 декабря для всех знаков зодиака предполагает благоприятный день для улаживания старых дел. Можно браться за воплощение списка «предновогодних» дел.
В понедельник, 17 декабря, в Харькове ожидается снижение температуры, при этом утром установится пасмурная погода с прояснениями ближе к полудню.
День работника государственной исполнительной службы Украины — профессиональный праздник работников исполнительной службы Министерства юстиции Украины, который отмечается в стране с 2009 года
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