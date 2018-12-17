17.12.2018 14:22

Смерть от гриппа и карантин: новые подробности

Новая информация по карантину и умершей женщине.



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Как сообщает пресс-служба Харьковской облгосадмнистрации, под Харьковм закрыто на карантин 8 школ и 1 дошкольное заведение.

Ещё пять школ закрыто частично – 14 классов.

Учебные заведения находятся в Двуречанском, Волчанском, Великобурлукском и Красноградском районах, а также в Купянске, Чугуеве и Зачепиловской ОТГ.

Всего болен 531 ребенок.

Как сообщили в облздраве, умершая женщина - жительница Харькова,

Скончавшаяся жила в районе обслуживания городской поликлиники № 11.

К врачам за помощью не обращалась, лечилась самостоятельно.

По результатам вирусологического исследования Центр гриппа и ОРВИ в Киеве подтвердил грипп А (Н3N2).