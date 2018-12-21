21.12.2018 10:10

В Харькове обнаружили малярию у студента из Нигерии

В декабре 2018 зарегистрировано 2-й завозной случай малярии у студента, который прибыл на учебу в вуз м. Харькова с Федеративной Республики Нигерии.



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При проведении эпидемиологического расследования установлено: 17.12.2018 у больного появились жалобы на слабость, озноб, повышение температуры тела до 37,50С.

Впервые он обратился за медицинской помощью 18.12.2018 в коммунальное некоммерческое предприятие «Городская студенческая больница» Харьковского городского совета, где у больного, при обследовании были обнаружены возбудители малярии.

Больного госпитализировали в коммунального некоммерческого предприятия Харьковского областного совета «Областная клиническая инфекционная больница», где в ходе клинического дообследования диагноз подтвержден.

В очаге по месту жительства больного, специалистами ГУ «Харьковский областной лабораторный центр Министерства здравоохранения Украины» проведено эпидемиологическое расследование и внедрен комплекс противоэпидемических мероприятий.

Справочная информация. За текущий период 2018 года в Харьковской области зарегистрировано 12-й случай малярии.

Напоминаем, малярия - это группа трансмиссивных заболеваний, передается от больного к здоровому человеку малярийными комарами и протекает с лихорадкой, ознобом, проливным потом.

Болезнь наиболее распространена в странах Африки, Центральной и Южной Америки, Азии, Океании. Диагностика заболевания основывается на клинико-эпидемиологических данных (пребывание в эндемичной по малярии стране), наличии клинических признаков (лихорадочных приступов) и результатов исследовании крови.

«Вакцины для профилактики малярии не существует. Для предупреждения заболевания лицам, отъезжающим в эндемичные по малярии страны, рекомендуют проводить химиопрофилактику. Препарат определяется врачом с учетом степени распространенности малярии в каждой конкретной местности. Если после посещения страны с тропическим климатом у Вас возникла лихорадка, появились головная боль, слабость, озноб или другие симптомы, немедленно обращайтесь к врачу! Обязательно сообщите, какую страну Вы посещали и когда!» - предупреждают харьковские эпидемиологи.