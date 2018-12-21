Главная Новости Медицина В Харькове обнаружили малярию у студента из Нигерии
21.12.2018  10:10   

В Харькове обнаружили малярию у студента из Нигерии

В декабре 2018 зарегистрировано 2-й завозной случай малярии у студента, который прибыл на учебу в вуз м. Харькова с Федеративной Республики Нигерии.


// facebook

При проведении эпидемиологического расследования установлено: 17.12.2018 у больного появились жалобы на слабость, озноб, повышение температуры тела до 37,50С.

Впервые он обратился за медицинской помощью 18.12.2018 в коммунальное некоммерческое предприятие «Городская студенческая больница» Харьковского городского совета, где у больного, при обследовании были обнаружены возбудители малярии.

Больного госпитализировали в коммунального некоммерческого предприятия Харьковского областного совета «Областная клиническая инфекционная больница», где в ходе клинического дообследования диагноз подтвержден.

В очаге по месту жительства больного, специалистами ГУ «Харьковский областной лабораторный центр Министерства здравоохранения Украины» проведено эпидемиологическое расследование и внедрен комплекс противоэпидемических мероприятий.

Справочная информация. За текущий период 2018 года в Харьковской области зарегистрировано 12-й случай малярии.

Напоминаем, малярия - это группа трансмиссивных заболеваний, передается от больного к здоровому человеку малярийными комарами и протекает с лихорадкой, ознобом, проливным потом.

Болезнь наиболее распространена в странах Африки, Центральной и Южной Америки, Азии, Океании. Диагностика заболевания основывается на клинико-эпидемиологических данных (пребывание в эндемичной по малярии стране), наличии клинических признаков (лихорадочных приступов) и результатов исследовании крови.

«Вакцины для профилактики малярии не существует. Для предупреждения заболевания лицам, отъезжающим в эндемичные по малярии страны, рекомендуют проводить химиопрофилактику. Препарат определяется врачом с учетом степени распространенности малярии в каждой конкретной местности. Если после посещения страны с тропическим климатом у Вас возникла лихорадка, появились головная боль, слабость, озноб или другие симптомы, немедленно обращайтесь к врачу! Обязательно сообщите, какую страну Вы посещали и когда!» - предупреждают харьковские эпидемиологи.

Источник:   Государственное учреждение «Харьковский областной лабораторный центр Министерства здравоохранения Украины»
 Тэги:  малярия, вакцина, харьков, больница, озноб, температура, лечение, предупреждение
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
17.10 Медицина Харьковчанин привез экзотический сувенир из экзотической командировки 30.08 Медицина Подарок из Африки: в Харьков снова завезли малярию 07.08 Медицина В Харькове - новый случай малярии
 
 

Видео

Проблемы частного сектора можно решить только в сотрудничестве с городской властью
 
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2018 Городской Дозор
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 