28.12.2018 09:43

Под Харьковом объявлен карантин из-за бешенства лисицы

С 27 декабря объявлен карантин в селе Нескучное Харьковского района и на прилегающих охотничьих угодьях.



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В ночь с 24 на 25 декабря житель села Нескучное на собственном дворе обнаружил труп лисы которую задавил дворовая собака.



25 декабря на место происшествия прибыли специалисты ветеринарной медицины для отбора патологического материала и проведения вынужденной дезинфекции.



27 декабря по результатам исследования патологического материала был установлен диагноз бешенство.



В тот же день состоялось внеочередное заседание Государственной чрезвычайной противоэпизоотической комиссии при Харьковской РГА, которая наложила карантинные ограничения на неблагополучную и угрожающие зоны - село Нескучное и прилегающие полевые массивы и охотничьи угодья.



Специалистами Госпродпотребслужбы проводятся мероприятия по ликвидации и недопущению распространения заболевания.