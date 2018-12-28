Под Харьковом объявлен карантин из-за бешенства лисицы

С 27 декабря объявлен карантин в селе Нескучное Харьковского района и на прилегающих охотничьих угодьях.
В ночь с 24 на 25 декабря житель села Нескучное на собственном дворе обнаружил труп лисы которую задавил дворовая собака.
25 декабря на место происшествия прибыли специалисты ветеринарной медицины для отбора патологического материала и проведения вынужденной дезинфекции.
27 декабря по результатам исследования патологического материала был установлен диагноз бешенство.
В тот же день состоялось внеочередное заседание Государственной чрезвычайной противоэпизоотической комиссии при Харьковской РГА, которая наложила карантинные ограничения на неблагополучную и угрожающие зоны - село Нескучное и прилегающие полевые массивы и охотничьи угодья.
Специалистами Госпродпотребслужбы проводятся мероприятия по ликвидации и недопущению распространения заболевания.
День неплох для занятий, требующих конкретности, точности и практичности. И помните – в спорах сегодня выиграет только тот, кто не будет в них участвовать.
В пятницу ощутимо похолодает. После полудня начнется снег, который будет идти до ночи. На дорогах гололедица.
Сегодня отмечается праздник важнейшего и искусств: 28 декабря 1895 года в Париже в «Гранд-кафе» на бульваре Капуцинок прошел первый сеанс синематографа братьев Люмьер.
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