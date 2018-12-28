Главная Новости Медицина Под Харьковом объявлен карантин из-за бешенства лисицы
28.12.2018  09:43   

Под Харьковом объявлен карантин из-за бешенства лисицы

С 27 декабря объявлен карантин в селе Нескучное Харьковского района и на прилегающих охотничьих угодьях.


// Facebook

В ночь с 24 на 25 декабря житель села Нескучное на собственном дворе обнаружил труп лисы которую задавил дворовая собака.

25 декабря на место происшествия прибыли специалисты ветеринарной медицины для отбора патологического материала и проведения вынужденной дезинфекции.

27 декабря по результатам исследования патологического материала был установлен диагноз бешенство.

В тот же день состоялось внеочередное заседание Государственной чрезвычайной противоэпизоотической комиссии при Харьковской РГА, которая наложила карантинные ограничения на неблагополучную и угрожающие зоны - село Нескучное и прилегающие полевые массивы и охотничьи угодья.

Специалистами Госпродпотребслужбы проводятся мероприятия по ликвидации и недопущению распространения заболевания.

Источник:   Госпродпотребслужба
 Тэги:  бешенство, карантин, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
07.11 Медицина В Харькове - новый случай бешенства: бездомная кошка укусила лечившую ее женщину 30.10 Медицина В харьковских лесах с самолета разбрасывают странные брикеты 29.10 Медицина В Харькове введен карантин - бешенство
 
 

Видео

Геннадий Кернес дал оценку медреформе, которая внедряется в Украине
 
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2018 Городской Дозор
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 