В новогоднюю ночь на площади Свободы травмировались четыре человека

Пострадавшим незамедлительно оказали первую помощь и госпитализировали в больницу.
В праздничную ночь в службу "103" поступили четыре вызова с площади Свободы, где проходили народные гуляния по случаю встречи Нового года, сообщили в Центре экстреннойй медицинской помощи.
Так, в половине торетьего ночи 32-летнюю женщину с предварительным диагнозом повреждение связок правого коленного сустава, ушиб правого голеностопа госпитализировали в Областную клиническую больницу.
В 3:10 в Больницу скорой и неотложной медицинской помощи скорая отвезла 27-летнего мужчину с закрытым переломом голени.
Примерно в это же время в неотложку госпитализировали еще двух человек: 17-летнюю девушку с ЗЧМТ сотрясением мозга, а также 48-летнего муждчину с закрытым переломом левого плеча.
Учитывая, что бригады экстренной медицинской помощи дежурили на площади Свободы, помощь пострадавшим оказывалась мгновенно.
В пресс-службе Нацполиции сообщили, что в новогоднюю ночь на площади Свободы было около 30 тысяч человек. Грубых нарушений общественного порядка не зарегистрировано.
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Праздничные выходные будут морозными и преимущественно без осадков.
День мира в 1967 году установил римский папа Павел VI (у католиков он называется День всемирных молитв о мире).
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