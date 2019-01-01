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01.01.2019  14:44   

В новогоднюю ночь на площади Свободы травмировались четыре человека

Пострадавшим незамедлительно оказали первую помощь и госпитализировали в больницу.


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В праздничную ночь в службу "103" поступили четыре вызова с площади Свободы, где проходили народные гуляния по случаю встречи Нового года, сообщили в Центре экстреннойй медицинской помощи.

Так, в половине торетьего ночи 32-летнюю женщину с предварительным диагнозом повреждение связок правого коленного сустава, ушиб правого голеностопа госпитализировали в Областную клиническую больницу.

В 3:10 в Больницу скорой и неотложной медицинской помощи скорая отвезла 27-летнего мужчину с закрытым переломом голени.

Примерно в это же время в неотложку госпитализировали еще двух человек: 17-летнюю девушку с ЗЧМТ сотрясением мозга, а также 48-летнего муждчину с закрытым переломом левого плеча.

Учитывая, что бригады экстренной медицинской помощи дежурили на площади Свободы, помощь пострадавшим оказывалась мгновенно.

В пресс-службе Нацполиции сообщили, что в новогоднюю ночь на площади Свободы было около 30 тысяч человек. Грубых нарушений общественного порядка не зарегистрировано.

Тэги:  медики, площадь свободы, новый год, харьков
 
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