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03.01.2019  08:41   

Перед Новым годом харьковчане меньше болели гриппом и ОРЗ

В период с 24 по 30 декабря снизилось количество заболевших как в Харькеове, так и в области.


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Так, в Харькове заболело 2799 человек, в том числе 1641 детей до 17 лет. По сравнению с предыдущей неделей произошло снижение заболеваемости на 41,3%. Среди детей заболеваемость снизилась на 36,0%. Превышение показателя эпидемического порога не отмечается.

По области по сравнению с предыдущим произошло уменьшение количества заболевших 44,0%, за счет детского населения на 44,3%. Заболело 5499 человек, из них 3054 (55,5%) - дети в возрасте до 17 лет. Учитывая, что заболеваемость обусловлена ​​преимущественно детским населением, вероятной причиной ее снижение почти в 2 раза есть начало зимних каникул и уменьшения количества обращений за медицинской помощью.

Госпитализированы 174 человека, из них 118 (67,8%) - дети.

Летальных случаев зарегистрировано не было.

Несмотря на снижение показателя заболеваемости в целом, превышен уровень эпидемического порога в Красноградском районе (почти в 2 раза), где показатель заболеваемости является самым высоким (887,69 на 100 тыс. населения), самый низкий - в Золочевском (26,59 на 100 тыс . населения).

Учебно-воспитательный процесс в учреждениях образования на текущем недели не приостанавливался.

По данным вирусологического мониторинга при обследовании 114 больных с подозрением на грипп и ОРВИ положительные находки обнаружены почти у половины больных - 42 человека (36,8%). У 21,4% больных (9 человек) выявлен вирус гриппа типа А, из них у 88,9% - вирус гриппа типа А (H3N2), у 52,4% - вирус парагриппа, у 14,3% - РС - вирус и в 11,9% - аденовирус.

Источник:   ХОЛЦ
 Тэги:  грипп, харьков
 
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