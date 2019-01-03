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03.01.2019  09:27   

Медики опасаются вспышки кори в Харькове

За последние две недели темп прироста заболеваемости в Харькове и области составил почти 55,0%, что свидетельствует о высокой интенсивности эпидемического процесса.


// topsante.com

Об этом говорится в отчете Областного лабораторного центра.

За период с 20 по 26 декабря зарегистрирован 51 больной, из них среди жителей Харькова – 35 (68,6%) человек, Харьковского района – 6, Валковского и Дергачевского – по 3, Барвенковского, Изюмского, Красноградского и Купянского – по одному. Среди заболевших 26 детей.

Учитывая высокую контагиозность заболевания и активность возбудителя, новогодние праздники (представления, елки и др.), где происходит скопление людей, могут способствовать дальнейшему росту заболеваемости и усугублению эпидемической ситуации.

Всего же с начала 2018 года по состоянию на 26 декабря на Харьковщине зарегистрировано 627 больных корью, из них 311 дети. Наибольшее количество больных зарегистрировано среди жителей Харькова и Харьковского района – 289 и 175 человек соответственно. Также случаи кори регистрировались в Дергачевском и Валковском районах – по 28, Волчанском – 27, Змиевском – 15, Лозовском – 11, Купянском – 10, Сахновщинском – 9, Красноградском – 8, Изюмском – 6, Шевченковском – 5, Краснокутском – 4, в Люботин, Барвенковском, Боровском и Великобурлукском районах – по 2, Золочевском, Коломакском, Первомайском и Печенежском – по 1.

Уровень заболеваемости характеризуется как высокий (интенсивный показатель составляет 23,35 на 100 тыс. населения).

Более чем у половины больных диагноз кори подтвержден лабораторно. Летальные случаи не регистрировались. Зарегистрировано 31 вспышка, 28 из которых локализованы в пределах инкубационного периода, в 3-х противоэпидемические мероприятия продолжаются.

Источник:   ХОЛЦ
 Тэги:  корь, харьков
 
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