03.01.2019 10:50

На Харьковщине под Новый год ухудшилась ситуация с нападениями бешеных животных

За последнюю неделю декабря 2018 года зарегистрировано 3 случая бешенства животных (лисы в Харьковском районе и кошек в Лозовском и Первомайском районах).



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От бешеных котов пострадало по одному человеку, которые привлечены на профилактическое лечение. Расследование случаев продолжается.

Эпизоотическая ситуация в 2018 году несколько улучшилась: Харьковским филиалом «Государственного научно-исследовательского института по лабораторной диагностике и ветеринарно-санитарной экспертизы» диагноз бешенства подтвержден у 109 животных против 126 за 2017 год.

Наибольшее количество случаев зарегистрировано среди котов - 45,0% (49 случаев), 26,6% (29 случаев) - собаки, 13,8% (15) - лисы, по 1,8% - енотовидные собаки (2) и куницы (2), 9,2% (10) - КРС, 1,8% (2) - МРС.

От укусов бешеными животными пострадало 181 человек. Благодаря своевременно проведенным противоэпидемическим мероприятиям удалось предотвратить заболевания у людей.

За медицинской помощью в текущем году в лечебно-профилактические учреждения по поводу повреждений, нанесенных животными, обратилось 3784 человека, из которых 944 -получили повреждения от бродячих животных. Назначено лечение 727 пострадавшим.

К сожалению, от назначенных прививок отказались 17 человек.