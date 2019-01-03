На Харьковщине под Новый год ухудшилась ситуация с нападениями бешеных животных

За последнюю неделю декабря 2018 года зарегистрировано 3 случая бешенства животных (лисы в Харьковском районе и кошек в Лозовском и Первомайском районах).
От бешеных котов пострадало по одному человеку, которые привлечены на профилактическое лечение. Расследование случаев продолжается.
Эпизоотическая ситуация в 2018 году несколько улучшилась: Харьковским филиалом «Государственного научно-исследовательского института по лабораторной диагностике и ветеринарно-санитарной экспертизы» диагноз бешенства подтвержден у 109 животных против 126 за 2017 год.
Наибольшее количество случаев зарегистрировано среди котов - 45,0% (49 случаев), 26,6% (29 случаев) - собаки, 13,8% (15) - лисы, по 1,8% - енотовидные собаки (2) и куницы (2), 9,2% (10) - КРС, 1,8% (2) - МРС.
От укусов бешеными животными пострадало 181 человек. Благодаря своевременно проведенным противоэпидемическим мероприятиям удалось предотвратить заболевания у людей.
За медицинской помощью в текущем году в лечебно-профилактические учреждения по поводу повреждений, нанесенных животными, обратилось 3784 человека, из которых 944 -получили повреждения от бродячих животных. Назначено лечение 727 пострадавшим.
К сожалению, от назначенных прививок отказались 17 человек.
Лучший день для реализации своих задумок и подведения каких-либо промежуточных итогов. Если ваши старания уже начали приносить позитивные плоды, значит, все идет по плану.
Облачная погода будет держаться в Харькове до самого вечера. Утром снег, днем без существенных осадков. На дорогах гололедица.
В разгар новогодних праздников мир отмечает день рождения соломинки для коктейлей.
влажн.:
давл.:
ветер: