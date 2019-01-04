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04.01.2019  08:52   

За новогодние праздники корью заболели 40 человек в Харькове и области

Эпидемическая ситуация по кори характеризуется как неблагополучная.


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Количество еженедельно регистрируемых больных растет, отмечают медики.

За первую неделю 2019 года на Харьковщине зарегистрировано 40 случаев кори, в том числе 24 жителя Харькова, по 5 жителей  Дергачевского и Валковского районов, 3 человека в Красноградском районе, в Харьковском, Чугуевском и Люботине – по одному. Среди заболевших 17 детей до 17 лет.

Зарегистрировано четыре вспышки, из них одна в быту, одна в учебном заведении, одна в учреждении здравоохранения и одна по месту работы. Противоэпидемические мероприятия продолжаются.

Среди заболевших 25 человек были непривиты, еще 15 имеют только одну прививку. То есть 82,5% больных не имели иммунной защиты от кори.

Лабораторно диагноз кори подтвержден у 7,5% больных. Госпитализирован 31 больной. Летальные случаи не регистрировались.

Источник:   ХОЛЦ
 Тэги:  корь, харьков
 
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