08.01.2019 16:04

В праздничную неделю харьковчане реже обращались с простудами к врачам

В период с 31 декабря по 6 января произошло уменьшение количества заболевших гриппом и острыми респираторными инфекциями по сравнению с предыдущей неделей.



// 24tv.ua

В Харькове за указанный период к медикам обратились 2220 человек, в том числе 1347 детей. По сравнению с предыдущей неделей произошло снижение заболеваемости на 20,7%. Среди детей заболеваемость снизилась на 17,9%. Превышение показателя эпидемического порога не отмечается.



В области официальная статистика снизилась на 24,6%: заболело 4148 человек, из них 2355 – дети в возрасте до 17 лет.



Показатель заболеваемости составляет 154,87 на 100 тыс. населения, что ниже показателя эпидемического порога на 69,1%. Уровень заболеваемости характеризуется как низкий.



Госпитализированы 112 человек, из них 76 (67,9%) – дети.

Уменьшения количества обращений за медицинской помощью специалисты связывают с началом зимних каникул.



Несмотря на снижение показателя заболеваемости в целом, превышен уровень эпидемического порога в Красноградском районе (почти в 1,5 раза), где показатель заболеваемости является самым высоким (833,58 на 100 тыс. населения), самый низкий – в Золочевском (19,41 на 100 тыс. населения).



По данным вирусологического мониторинга при обследовании 55 больных с подозрением на грипп и ОРВИ положительный результат был у 22 человек (40,0%). У двух человек (9,1%) обнаружен вирус гриппа типа А (H3N2), у 36,4% – вирус парагриппа, у 31,8% - РС-вирус и у 22,7% – аденовирус.



С начала эпидемического сезона переболело более 4,0% населения области - 110 919 человек, из них дети до 17 лет - 64307 (57,9%) человек. Летальных исходов не зарегистрировано.

