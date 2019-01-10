10.01.2019 19:29

Более ста человек пострадали от переохлаждения

Из-за переохлаждений и обморожений к врачам обратился 121 человек.



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Об этом NR сообщили в Центре экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Украины.

По данным Министерства здравоохранения, наш регион стал вторым в Украине по числу пострадавших от холода. Так, в Донецкой области за помощью обратились 135 жителей, в Днепропетровской - 117, а в Киевской 90 человек. Всего с 12 декабря по 8 января по стране госпитализировали 955 пациентов, еще 64 людям медики ничем помочь не смогли.

В связи с неутешительной статистикой в МОЗ призывают не курить и не выпивать на холоде, не выходить на улицу голодными, регулярно двигать пальцами рук и ног, каждые полчаса заходить в теплые помещения, а также не прикасаться к металлу и не носить тяжести.

Напомним, с начала эпидемического сезона в Харьковской области переболели гриппом и ОРВИ более 110 тысяч человек. Самый высокий уровень заболеваемости сохраняется в Краснокутском районе (эпидпорог превышен в 1,5 раза), а самый низкий - в Золочевском. За прошедшую неделю медики госпитализировали 112 жителей области, 76 из них - дети в возрасте до 17 лет. Медики отмечают, что количество заболевших в первую неделю 2019 года, по сравнению с предыдущими отчетными периодами, уменьшилось в два раза.