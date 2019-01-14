14.01.2019 14:01

Грипп в Харькове: после праздников люди стали брать больничный

На второй неделе 2019 года количество заболевших гриппом и острыми респираторными инфекциями выросло почти на четверть. Летальных исходов не зарегистрировано.



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В Харькове в период с 7 по 13 января заболело 2493 человека, в том числе 1414 детей. По сравнению с предыдущей неделей произошел рост заболеваемости на 12,3%, за счет взрослого населения на 23,6%. Превышение показателя эпидемического порога не отмечается.



По области количество заболевших увеличилось на 7,6%, за счет взрослого населения на 18,3%. Заболело 4463 человека, из них 2341 (52,5%) – дети в возрасте до 17 лет.



Показатель заболеваемости составляет 166,63 на 100 тысяч населения, что ниже показателя эпидемического порога на 66,8%. Уровень заболеваемости характеризуется как низкий.



Госпитализированы 129 человек, из них 89 (68,9%) - дети.



Превышен уровень эпидемического порога в Красноградском районе на 20,5%, где показатель заболеваемости является самым высоким (833,58 на 100 тыс. населения). Не регистрировалась заболеваемость в Золочевском районе.



С начала эпидемического сезона гриппом и острыми респираторными инфекциями переболело 4,3% населения области - 115 382 человека, из них дети до 17 лет - 66648 (57,8%) человек.



По данным вирусологического мониторинга при обследовании 44 больных с подозрением на грипп и ОРВИ положительные находки обнаружены у 18 человек (40,1%). У 5,5% больных (1 человек) выявлен вирус гриппа типа А (H3N2), у 61,2% - вирус парагриппа, у 22,3% - РС-вирус, у 5,5% - аденовирус и у 5,5 % - метапневмовирус.



Справка: по прогнозу МОЗ Украины вторая волна эпидемии гриппа и ОРВИ начнется в начале февраля. На сегодняшний день ситуация в Украине стабилизировалась и эпидпорог превышен только в двух регионах. Вместе с тем, снижение температуры может способствовать распространению гриппа и ОРЗ, а также увеличению количества людей, которые обращаются за помощью в медицинские учреждения. При этом комбинация вирусов, которые будут вызывать заболевания, останется - сезонный и пандемический грипп, а также вирусы респираторной группы, с превалированием парагриппа.