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14.01.2019  15:02   

Семь вспышек кори зарегистрировали за праздники на Харьковщине

Эпидемическая ситуация по кори характеризуется как неблагополучная. Количество еженедельно регистрируемых больных растет, что обусловлено высокой контагиозностью и активной циркуляцией возбудителя.


// ICTV

За вторую неделю 2019 году в области заболеваемость корью выросла на 42,5%. Зарегистрировано 57 случаев кори, из них среди детей - 34 (59,6%). Среди жителей г.. Харькова - 26 случаев, Первомайского района - 8, Харьковского - 6, Изюмского - 5, Дергачевского и Валковского - по 4, г.. Люботин, Близнюковского, Купянского и Лозовского районов - по 1.

С 27.12.2018 по 9.01.2019 года в области зарегистрировано 97 больных. Удельный вес детей до 17 лет - 52,6% (51 случай).

Лабораторно диагноз кори подтвержден в 23,7% больных. Госпитализированы 83 больных. Летальные случаи не регистрировались.

В течение 2-х недель 2019 года зарегистрировано 7 вспышек с количеством пораженных - 38 человек, из них 2 в быту, 2 в учебных заведениях (Харьковская государственная академия культуры, «Беляевский лицей» Первомайского района), 2 в учреждениях здравоохранения ( КНП ХОР «ОДКБ», КУЗ «Изюмская ЦГБ») и 1 по месту работы (АО «Харьковоблэнерго» Валковское районное отделение). Противоэпидемические мероприятия продолжаются.

Справка. Эпидемический процесс поддерживается в человеческом обществе. Вирус термолабильный. При температуре 4 - 6 ° С он сохраняется в течение 4 - 5 недель при температуре - 20 ° С сохраняет свои биологические свойства в течение года и дольше. Вирус обезвреживается спиртом и другими дезинфицирующими растворами.

Восприимчивость к кори тех, кто не переболел но не привит, почти тотальная.

Наиболее опасными осложнениями при кори является пневмония и энцефалит.

Защитой от осложнений кори и смерти является вакцинация.

Источник:   ХОЛЦ
 Тэги:  корь, харьков
 
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