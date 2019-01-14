Главная Новости Медицина В Минздраве рассказали, какие врачи начнут проводить дистанционные медконсультации в Харькове
14.01.2019  15:25   

В Минздраве рассказали, какие врачи начнут проводить дистанционные медконсультации в Харькове

Заместитель министра здравоохранения Павел Ковтонюк заявляет, что внедрение телемедицины за пределами городских центров начнется, кроме Харьковской, еще в 4 областях центральной Украины.


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Об этом он сообщил в ходе селекторного совещания, передают Українські Новини.

При этом консультации будут проводиться по кардиологическим, эндокринологическим, пульмонологическим и дерматологическим заболеваниям.

Для проведения консультаций семейный врач должен будет связаться с нужным специалистом в областном медицинском учреждении.

Точная дата внедрения телемедицины пока что не называется.

По данным Ковтонюка, уровень оснащения компьютерами учреждений первичной медицинской помощи составляет 97%.

Также замминистра сообщил, что договора с семейными врачами заключили уже 24,3 млн граждан.

Источник:   ukranews
 Тэги:  министр, здоровье, харьков, консультации, договор, интернет, заболевание
 
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