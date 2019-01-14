В Минздраве рассказали, какие врачи начнут проводить дистанционные медконсультации в Харькове

Заместитель министра здравоохранения Павел Ковтонюк заявляет, что внедрение телемедицины за пределами городских центров начнется, кроме Харьковской, еще в 4 областях центральной Украины.
Об этом он сообщил в ходе селекторного совещания, передают Українські Новини.
При этом консультации будут проводиться по кардиологическим, эндокринологическим, пульмонологическим и дерматологическим заболеваниям.
Для проведения консультаций семейный врач должен будет связаться с нужным специалистом в областном медицинском учреждении.
Точная дата внедрения телемедицины пока что не называется.
По данным Ковтонюка, уровень оснащения компьютерами учреждений первичной медицинской помощи составляет 97%.
Также замминистра сообщил, что договора с семейными врачами заключили уже 24,3 млн граждан.
Выполнять текущую работу сегодня будет значительно легче. Воспользуйтесь этим, чтобы разгрести завалы, на которые в другое время вам не хватит и недели.
Облачная погода продержится весь день. Ночью мелкий дождь со снегом. Утро, день и вечер пройдут без существенных осадков. Cнижение температуры от +1°C утром до -5...-7°С вечером.
Сегодня каждый может позволить себе еще раз встретить наступление нового года – благодаря расхождению юлианского и григорианского календаря.
влажн.:
давл.:
ветер: