14.01.2019 15:25

В Минздраве рассказали, какие врачи начнут проводить дистанционные медконсультации в Харькове

Заместитель министра здравоохранения Павел Ковтонюк заявляет, что внедрение телемедицины за пределами городских центров начнется, кроме Харьковской, еще в 4 областях центральной Украины.



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Об этом он сообщил в ходе селекторного совещания, передают Українські Новини.

При этом консультации будут проводиться по кардиологическим, эндокринологическим, пульмонологическим и дерматологическим заболеваниям.

Для проведения консультаций семейный врач должен будет связаться с нужным специалистом в областном медицинском учреждении.

Точная дата внедрения телемедицины пока что не называется.

По данным Ковтонюка, уровень оснащения компьютерами учреждений первичной медицинской помощи составляет 97%.

Также замминистра сообщил, что договора с семейными врачами заключили уже 24,3 млн граждан.