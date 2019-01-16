16.01.2019 17:31

На Харьковщине две аптеки завышали цены на доступные лекарства

Госпродпотребслужба провела мониторинг применения государственных регулируемых цен на лекарственные средства, которые участвуют в Правительственной программе «Доступные лекарства».



// epravda.com.ua

В декабре декабрь 2018 года проверено 163 аптечных учреждения, проанализировано более 21 700 цен на лекарственные средства по вопросам соблюдения требований законодательства в сфере ценообразования.



Во время анализа выявлено, что два субъекта хозяйствования нарушали государственную дисциплину цен: одно предприятие завышало снабженческо-сбытовую надбавку, второе – торговую (розничную) надбавку, насчитывающиеся к закупочным ценам.



Нарушителям предоставлены письма, в которых сообщалось о необходимости осуществлять реализацию лекарственных средств, стоимость которых подлежит возмещению в соответствии с требованиями действующего законодательства Украины. Также о результатах проведения мониторинга и принятых мерах проинформирована Харьковская облгосадминистрация.