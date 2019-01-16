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16.01.2019  17:31   

На Харьковщине две аптеки завышали цены на доступные лекарства

Госпродпотребслужба провела мониторинг применения государственных регулируемых цен на лекарственные средства, которые участвуют в Правительственной программе «Доступные лекарства».


// epravda.com.ua

В декабре декабрь 2018 года проверено 163 аптечных учреждения, проанализировано более 21 700 цен на лекарственные средства по вопросам соблюдения требований законодательства в сфере ценообразования.

Во время анализа выявлено, что два субъекта хозяйствования нарушали государственную дисциплину цен: одно предприятие завышало снабженческо-сбытовую надбавку, второе – торговую (розничную) надбавку, насчитывающиеся к закупочным ценам.

Нарушителям предоставлены письма, в которых сообщалось о необходимости осуществлять реализацию лекарственных средств, стоимость которых подлежит возмещению в соответствии с требованиями действующего законодательства Украины. Также о результатах проведения мониторинга и принятых мерах проинформирована Харьковская облгосадминистрация.

Источник:   Госпродпотребслужба
 Тэги:  доступные лекарство, госпродпотребслужба, харьков
 
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