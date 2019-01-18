18.01.2019 10:22

Ситуация с корью в Харькове ухудшилась

Третью неделю подряд количество регистрируемых больных растет, эпидемическая ситуация характеризуется как неблагополучная.



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За 3-ю неделю 2019 года, по сравнению со 2-ой неделей, в области заболеваемость корью выросла на 35,1%.

Зарегистрировано 77 больных, из них дети - 26 (33,8%). Среди жителей г. Харькова - 35 случаев, Валковского - 10, Дергачевского - 8, Харьковского района - 7, Изюмского и Первомайского - по 5, Красноградского и Нововодолажского - 2, г. Люботин, Золочевского и Лозовского районов - по одному.



С начала года по состоянию на 16.01.2019 зарегистрировано 174 больных, в том числе 77 детей.



Лабораторно диагноз кори подтвержден у 22,4% больных. Госпитализированы 140 больных. Летальные случаи не регистрировались.



С начала года зарегистрировано 10 вспышек с количеством пораженных - 49 человек, из них 3 – в быту, 3 – в учебных заведениях (Харьковская государственная академия культуры, «Беляевский лицей» Первомайского района, Слатинской лицей Дергачевского района), 3 – в учреждениях здравоохранения (КНП ХОР «ОДКБ», КУЗ «Изюмская ЦГБ», КУОЗ РТМО «Дергачевский ЦРБ») и 1 по месту работы (АО «Харьковоблэнерго» Валковское районное отделение). Противоэпидемические мероприятия продолжаются.