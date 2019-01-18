Ситуация с корью в Харькове ухудшилась

Третью неделю подряд количество регистрируемых больных растет, эпидемическая ситуация характеризуется как неблагополучная.
За 3-ю неделю 2019 года, по сравнению со 2-ой неделей, в области заболеваемость корью выросла на 35,1%.
Зарегистрировано 77 больных, из них дети - 26 (33,8%). Среди жителей г. Харькова - 35 случаев, Валковского - 10, Дергачевского - 8, Харьковского района - 7, Изюмского и Первомайского - по 5, Красноградского и Нововодолажского - 2, г. Люботин, Золочевского и Лозовского районов - по одному.
С начала года по состоянию на 16.01.2019 зарегистрировано 174 больных, в том числе 77 детей.
Лабораторно диагноз кори подтвержден у 22,4% больных. Госпитализированы 140 больных. Летальные случаи не регистрировались.
С начала года зарегистрировано 10 вспышек с количеством пораженных - 49 человек, из них 3 – в быту, 3 – в учебных заведениях (Харьковская государственная академия культуры, «Беляевский лицей» Первомайского района, Слатинской лицей Дергачевского района), 3 – в учреждениях здравоохранения (КНП ХОР «ОДКБ», КУЗ «Изюмская ЦГБ», КУОЗ РТМО «Дергачевский ЦРБ») и 1 по месту работы (АО «Харьковоблэнерго» Валковское районное отделение). Противоэпидемические мероприятия продолжаются.
В разговорах логика уйдет на второй план, а на первое место выйдут эмоции. Если вы хотите убедить своих оппонентов, забудьте о цифрах: яркие образы и меткие метафоры достигнут цели гораздо быстрее.
На протяжении всего дня будет стоять облачная погода. Утром туман, днем может срываться дождь. На дорогах гололедица.
В Богоявленскую ночь, перед утреней, небо открывается. О чем открытому небу помолишься, то сбудется.
влажн.:
давл.:
ветер: