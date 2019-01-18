Главная Новости Медицина Эксперты замерили радиационный фон Харькова
18.01.2019  17:17   

Эксперты замерили радиационный фон Харькова

Специалисты проверили, насколько безопасен уровень радиации в Первой столице.


facebook.com
Как сообщает Областной лабораторный центр, по данным мониторинговых исследований его специалистов, по состоянию на 18.01.2019 уровень внешнего гамма - излучения составляют 0,11 - 0,15 мкЗв / ч.
 
Такми образом он не превышает значений естественного радиационного фона, характерного для территории Харьковской области (0,3 мкЗв / ч).
Источник:   Областной лабораторный центр
 Тэги:  радиация, уровень, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
07.12 Медицина Специалисты проверили радиационный фон Первой столицы 26.10 Медицина Эксперты провели замеры радиационного фона Харькова 19.10 Медицина Эксперты проверили радиационный фон Харькова
 
 

Видео

За неправильную стоянку водителей будут штрафовать инспекторы по парковке
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2019 Городской Дозор
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 