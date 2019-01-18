Эксперты замерили радиационный фон Харькова

Специалисты проверили, насколько безопасен уровень радиации в Первой столице.
В разговорах логика уйдет на второй план, а на первое место выйдут эмоции. Если вы хотите убедить своих оппонентов, забудьте о цифрах: яркие образы и меткие метафоры достигнут цели гораздо быстрее.
В субботу нас ждет резкое снижение температуры, что может отразиться на самочувствии метеозависимых людей.
В Богоявленскую ночь, перед утреней, небо открывается. О чем открытому небу помолишься, то сбудется.
влажн.:
давл.:
ветер: