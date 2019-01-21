21.01.2019 14:14

Заболеваемость гриппом в Харькове на 38% ниже эпидпорога

По сравнению с предыдущей неделей произошел рост заболеваемости на 18,0%, среди детей на 24,5%.



://labcenter.kh.ua

С начала эпидемического сезона гриппом и острыми респираторными инфекциями переболело более 4,0% населения области - 120 499 человек, из них дети до 17 лет – 69 515 (57,7%) человек.

По результатам оперативного еженедельного анализа заболеваемости на третьей неделе 2019 (14.01.2019 - 20.01.2019) по сравнению с предыдущим произошел рост количества заболевших 14,7%, за счет детского населения на 22,5%. Заболело 5117 человек, из них 2867 (56,0%) - дети в возрасте до 17 лет.

Из количества заболевших детей удельный вес организованных составляет 65,0%, из них 59,7% - дети, посещающие общеобразовательные учебные заведения, 34,7% - дошкольные учебные заведения.

Показатель заболеваемости составляет 191,05 на 100 тыс. населения, что ниже показателя эпидемического порога на 61,9%. Уровень заболеваемости характеризуется как низкий.

Госпитализированы 107 человек, из них 78 (67,9%) - дети. Превышен уровень эпидемического порога в Красноградском районе (на 14,7%), где показатель заболеваемости является самым высоким (692,76 на 100 тыс. населения), самый низкий - в Золочевском (23,30 на 100 тыс. населения).

Аналогичная ситуация в г.. Харькове. Заболело 2942 человека, интенсивный показатель составил 205,66 на 100 тыс. Населения, удельный вес детей составляет 59,8% (1760 человек). По сравнению с предыдущей неделей произошел рост заболеваемости на 18,0%, среди детей на 24,5%. Превышение показателя эпидемического порога не отмечается.

По данным вирусологического мониторинга при обследовании 30 больных с подозрением на грипп и ОРВИ положительные находки обнаружены у 13 человек (43,3%). В 7,7% больных (1 человека) обнаружен вирус гриппа типа А (H3N2), в 38,4% - вирус парагриппа, в 30,8% - РС - вирус, в 15,4% - аденовирус и в 7,7 % - метапневмовирус.

По состоянию на 21.01.2019 привито против гриппа 10 017 человек, что составляет 13,2% от общего количества запланированных лиц из групп медицинского и эпидемического риска.