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23.01.2019  09:02   

Раненых бойцов вертолетом доставили в Харьков

22 января две бригады экстренной медицинской помощи помогали военным в транспортировке раненых.


// Facebook/ekstrena.dopomoga

Об этом сообщили в Харьковском областном центре экстренной медпомощи и медицины карастроф.

Четверых раненых вертолетом доставили на аэродром Харьковского авиационного завода.

Оттуда медики скорой перевезли их в гарнизонный госпиталь.

Тэги:  скорая, госпиталь, раненые, харьков
 
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