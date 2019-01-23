23.01.2019 13:29

Минздрав хочет объявить эпидемию кори

Об этом сообщила журналистам исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун, передают Українські Новини.



://labcenter.kh.ua

«Чтобы объявить эпидемию, мы должны созвать специальную комиссию, которая будет это делать. До конца недели мы собираем все документы, что бы можно было собрать эту комиссию и рассмотреть, настало ли время эпидемии», - сказала она.

При этом, по словам Супрун, комиссия принимает во внимание не только количество заболевших и умерших, но и другие факторы (которые она не назвала).

Также она отметила, что во время эпидемии министерство имеет расширенные полномочия по закупке вакцин.

Эпидемическая ситуация в Харькове и олласти характеризуется как неблагополучная. Уровень заболеваемости высок. Третью неделю подряд количество регистрируемых больных растет, что обусловлено высокой контагиозностью, активной циркуляцией возбудителя и тотальной восприимчивостью.

За 3 неделю по сравнению с 2 неделей 2019 году в области заболеваемость корью выросла на 35,1%. Зарегистрировано 77 больных, из них дети - 26 (33,8%).

Среди жителей г.. Харькова - 35 случаев, Валковского - 10, Дергачевского - 8, Харьковского района - 7, Изюмского и Первомайского - по 5, Красноградского и Нововодолажского - 2, г.. Люботин, Золочевского и Лозовского районов - по одному. С начала года по состоянию на 16.01.2019 зарегистрировано 174 больных. Удельный вес детей до 17 лет - 44,3% (77 случаев).

В Минздраве заявили, что за 2018 корью заболели 54,5 тыс. человек, 16 - умерли от осложнений.