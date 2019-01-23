Минздрав хочет объявить эпидемию кори

Об этом сообщила журналистам исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун, передают Українські Новини.
«Чтобы объявить эпидемию, мы должны созвать специальную комиссию, которая будет это делать. До конца недели мы собираем все документы, что бы можно было собрать эту комиссию и рассмотреть, настало ли время эпидемии», - сказала она.
При этом, по словам Супрун, комиссия принимает во внимание не только количество заболевших и умерших, но и другие факторы (которые она не назвала).
Также она отметила, что во время эпидемии министерство имеет расширенные полномочия по закупке вакцин.
Эпидемическая ситуация в Харькове и олласти характеризуется как неблагополучная. Уровень заболеваемости высок. Третью неделю подряд количество регистрируемых больных растет, что обусловлено высокой контагиозностью, активной циркуляцией возбудителя и тотальной восприимчивостью.
За 3 неделю по сравнению с 2 неделей 2019 году в области заболеваемость корью выросла на 35,1%. Зарегистрировано 77 больных, из них дети - 26 (33,8%).
Среди жителей г.. Харькова - 35 случаев, Валковского - 10, Дергачевского - 8, Харьковского района - 7, Изюмского и Первомайского - по 5, Красноградского и Нововодолажского - 2, г.. Люботин, Золочевского и Лозовского районов - по одному. С начала года по состоянию на 16.01.2019 зарегистрировано 174 больных. Удельный вес детей до 17 лет - 44,3% (77 случаев).
В Минздраве заявили, что за 2018 корью заболели 54,5 тыс. человек, 16 - умерли от осложнений.
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Среда будет пасмурной. Ночью и утром туман, видимость 200–500 м. Утром начнется мелкий снег, позже он перерастет в метель с порывами ветра до 15–20 м/с. На дорогах гололедица.
Второе название сегодняшнего праздника каллиграфии – День ручного письма.
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