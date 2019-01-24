В аптеках Хароькова запретили отечественный препарат - антисептик «Этил», 96%

Впервые за три года Гослекслужба проверила лекарства и цены в украинских аптеках.
Об этом сказано в распоряжении Государственной службы Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками.
«На основании поступления информации от Главного следственного управления Национальной полиции Украины... по выявлению в обращении образцов лекарственного средства ЭТИЛ, раствор 96% по 100 мл, серии ET 010718, производства/с маркировкой производителя ООО «Производственная фармацевтическая компания «Био Фарма ЛТД», Украина, в количестве 28 268 флаконов, которые значительно превышают количество, указанное в сертификате качества производителя (10747 флаконов)... временно запрещается реализация и применение лекарственного средства ЭТИЛ, раствор 96% по 100 мл, серии ET 010718, производств/С маркировкой производителя ООО «Производственная фармацевтическая компания «Био-Фарма ЛТД», Украина, до отдельного решения Государственной службы Украины по лекарственным средствам и контроля за наркотиками», - говорится в документе.
Субъектам хозяйствования, которые осуществляют реализацию, хранение и применение лекарственных средств, безотлагательно после получения данного распоряжения нужно проверить наличие лекарственного средства ЭТИЛ, раствор 96% по 100 мл, серии ET 010718, производства/с маркировкой производителя ООО «Производственная фармацевтическая компания «Био-Фарма ЛТД», Украина.
Отмечается, что "Этил" - наружное антисептическое средство исключительно для дезинфекции кожи рук.
Идеи, которые сегодня придут вам в голову, могут оказаться очень ценными, однако не стоит торопиться с их реализацией, окончательное решение лучше отложить на потом.
В Харьков придет потепление до нуля градусов. Облачная погода продержится весь день. Ночью сильный снег, метель при скорости ветра 12 м/с и более. Утром снегопад ослабнет, позже перейдет в небольшой дождь. Гололед, туман, видимость 200-500 м.
В этот день в 1922 году владелец магазина сладостей в городе Онава (штат Айова, США) Христиан Нельсон получил патент на эскимо.
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