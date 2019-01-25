25.01.2019 14:01

За неделю на Харьковщине зарегистрированы четыре вспышки кори

Эпидемическая ситуация по городу и области характеризуется как неблагополучная.



Podrobnosti.ua

За 4-ю неделю по сравнению с 3 неделей 2019 года заболеваемость корью выросла на 40,0%.

Зарегистрировано 107 больных, из них 32 ребенка. Среди жителей Харькова - 54 случая, Дергачевского района - 16, Валковского - 13 Первомайского - 7, Харьковского и Изюмского - по 5, Краснокутского - 3, Купянского - 2, Золочевского и м. Люботин - по одному.



В течение четвертой недели 2019 года зарегистрировано 4 вспышек с количеством пораженных - 24 человека, из них 1 в быту, 1 в учебных заведениях (общеобразовательная школа с. Перекоп Валковского района), 1 в учреждениях здравоохранения («Городская поликлиника №3» ХГС) и 1 по месту работы (ГУ «Государственная служба чрезвычайных ситуаций в Харьковской области).



Всего с начала года по состоянию на 23 января зарегистрирован 281 случай заболевания корью, в том числе у 119 детей; 14 вспышек с количеством пораженных - 73 человека.

Локализованы в пределах инкубационного периода - 3 вспышки, в 11 - противоэпидемические мероприятия продолжаются.



Лабораторно диагноз кори подтвержден у 18,5% больных. Госпитализированы 214 больных. Летальные случаи не регистрировались.

Справка: Корь - это воздушно-капельная инфекция. Заражение происходит через вдыхание из воздуха мельчайших капель (аэрозоля) слизи, содержащей вирусы, попавшие в воздух при чихании, кашле или разговоре больного корью человека.

Источником инфекции является больной корью человек, в период с момента появления первых признаков болезни до пятого дня высыпаний. В случае заражения, после контакта с больным, прежде чем болезнь проявится, проходит от 7 до 17 дней (так называемый инкубационный период).



Начинается заболевание с повышения температуры тела, кашля, насморка, головной боли, слабости, боли в глазах и слезотечение. На 2-3 день болезни (на небе) появляются розовые точечные высыпания (энантема), а на слизистой оболочке щек, десен и губ - характерные для кори маленькие белые пятна. На 4-5 день болезни на коже головы, за ушами, на лице появляется сыпь, которая распространяется на туловище, верхние и нижние конечности.



Течение болезни может осложняться ларингитом, трахеит, бронхит, конъюнктивитом, блефарит, отитом, но тяжелыми осложнениями являются энцефалит и пневмония.