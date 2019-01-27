Дорожники помогли медикам спасти новорожденного

В субботу медики перевезли из роддома города Изюм в Харьков новорожденного в возрасте 1 день, который находился в тяжелом состоянии.
Об этом рассказали в Центре экстренной медицинской помощи и медицины катастроф.
«На пути транспортировки стали погодные условия, которые затрудняли прибытие бригады. Спасибо сотрудникам Облавтодора, которые не остались равнодушными и мгновенно прибыли на помощь, обеспечил проезд транспорта песком и солью, таким образом жизни ребенка была спасена», – говорится в сообщении.
Тема дня: четкость, конкретность и прагматизм. Берясь за любое дело, подумайте о том, нужно ли оно вам и что вы с этого получите. А то, может быть, и браться за него не стоит?
Неделя начнется с понижения температуры. Облачно с прояснениями. Ночью снег. Днем без существенных осадков. На дорогах гололедица.
Именно в этот день 1945 года Советская Армия освободила узников крупнейшего нацистского лагеря смерти Аушвиц-Биркенау в Освенциме.
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