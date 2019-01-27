27.01.2019 15:27

Дорожники помогли медикам спасти новорожденного

В субботу медики перевезли из роддома города Изюм в Харьков новорожденного в возрасте 1 день, который находился в тяжелом состоянии.



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Об этом рассказали в Центре экстренной медицинской помощи и медицины катастроф.

«На пути транспортировки стали погодные условия, которые затрудняли прибытие бригады. Спасибо сотрудникам Облавтодора, которые не остались равнодушными и мгновенно прибыли на помощь, обеспечил проезд транспорта песком и солью, таким образом жизни ребенка была спасена», – говорится в сообщении.