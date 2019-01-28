28.01.2019 14:04

Грипп в Харькове: количество заболевших растет

В одном из районов области превышен эпидпорог.



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В период с 21 по 27 января гриппом и острыми респираторными инфекциями в Харькове заболело 2943 человека, в том числе 1843 детей. Показатели заболеваемости на уровне прошлой недели, однако произошел рост заболеваемости среди детей на 4,7%. Превышение показателя эпидемического порога не отмечается.



В области же произошел рост количества заболевших на 2,6%, за счет детского населения на 11,6%. Заболело 5252 человека, из них 3199 (60,2%) – дети в возрасте до 17 лет.



В одном из районов области отмечается превышение уровня эпидемического порога - в Красноградском (на 15,3%), где показатель заболеваемости является самым высоким (729,10 на 100 тыс. Населения), самый низкий - в Печенежском (30,47 на 100 тыс. населения). Уровень заболеваемости в Красноградском районе характеризуется как средний.



По данным вирусологического мониторинга при обследовании 35 больных с подозрением на грипп и ОРВИ положительные находки обнаружены у 19 человек (54,3%). У 10,5% больных (2 человека) обнаружен вирус гриппа типа А (H3N2), у 57,9% - вирус парагриппа, у 15,8% - РС - вирус и у 15,8% - аденовирус.

Госпитализированы 121 человек, из них 83 (68,6%) - дети.



Учитывая продолжающуюся активную циркуляцию вирусов гриппа и вирусов респираторной группы, специалисті прогнозируют дальнейший рост и активизацию заболеваемости в целом.