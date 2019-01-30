30.01.2019 09:15

Кишечными инфекциями в Харькове чаще болеют дети на домашнем воспитании

Острые кишечные инфекции по-прежнему занимают одно из ведущих мест в общей структуре инфекционной заболеваемости населения области.



//novadoba.com.ua

Таковы итоги за 2018 год, подведенные Харьковским областным центром лабораторных исследований.



В прошлом году уровень заболеваемости снизился: зарегистрировано 5855 случаев заболеваний острыми кишечными инфекциями против 7540 в 2017 году, показатель заболеваемости составил 218,02 на 100 тыс. населения против 278,9.



В то же время отмечается рост на 10,4% заболеваемости гастроэнтероколитом с неустановленным возбудителем. Снизился процент заболеваемости сальмонеллезом на 15,5%, шигеллезом на 12,1%, гастроэнтероколитом с установленным возбудителем на 31,6%, ротавирусным энтеритом на 48,0%, иерсиниоз на 9,1%. Не зарегистрированы случаи брюшного тифа и паратифа.



Острые кишечные инфекции чаще всего поражают детей, удельный вес которых в общей заболеваемости составляет 70%, а при шигеллезах достигает почти 100,0%.



Наиболее пораженной есть младшая возрастная группа (0-4 года), которая составляет 65,7% от общей заболеваемости детского населения и 46,0% от общего количества больных.



В заболеваемости превалирует неорганизованное детство, процент неорганизованных детей составляет 54,0%. Процент детей, посещающим детские учебные заведения - 20,4%, школьников - 22,0%.



Неблагополучия эпидемической ситуации подтверждается регистрацией вспышек. В 2018 году записанно 4 вспышки острых кишечных инфекций с количеством пострадавших 39 человек, в том числе 23 ребенка (59,0%). Основными причинами возникновения вспышек было нарушение правил личной гигиены, несоблюдение технологических условий приготовления и хранения блюд, неудовлетворительные санитарные условия, в которых готовились и хранились пищевые продукты и блюда.