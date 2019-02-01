01.02.2019 15:28

Корь в Харькове: вспышки зарегистрированы в детской поликлинике и медуниверситете

Эпидемическая ситуация характеризуется как неблагополучная. Уровень заболеваемости высок.



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За пятую неделю 2019 года заболеваемость корью выросла на 5,6%.



Зарегистрировано 113 больных, из них 38 детей. Среди жителей г. Харькова – 56 случаев, Валковского района – 16, Первомайского – 14, Изюмского и Нововодолажского – по 5, Дергачевского, Купянского, Харьковского – по 4, Змиевского – 3, Сахновщинского и Чугуевского – по одному.



В течение пятой недели зарегистрировано 4 вспышки с количеством пораженных – 14 человек, из них 1 в быту, 1 в учебных заведениях (Харьковский национальный медицинский университет), 2 в учреждениях здравоохранения (КНП «Детская поликлиника №4» ХГС, КУЗ «Нововодолажская РЛ»). Локализованы в пределах инкубационного периода 6 вспышек, в 12 – противоэпидемические мероприятия продолжаются.



С начала года по состоянию на 30 января зарегистрировано 394 больных. Удельный вес детей до 17 лет – 39,8% (157 больных). Лабораторно диагноз кори подтвержден у 18,5% больных. Госпитализированы 289 больных. Летальные случаи не регистрировались.